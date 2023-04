Champion présente son conditionnement d’huile « Bag in Box »

Résolument conçu pour réduire les déchets incarnés par les historiques bidons plastiques, le « Bag in Box » de Champion Lubricants combine une enveloppe en carton solide, durable et résistante aux éclaboussures avec une couche intérieure en plastique 100 % recyclable. Cette configuration apporte une réduction de 90 % des déchets par rapport à un conteneur d’huile standard de 20 litres, tout en réduisant de 80 % la quantité de plastique utilisée.

Et parce que l’adoption de ce nouveau conditionnement ne doit pas se faire au détriment de l’aspect fonctionnel, chaque unité « Bag in Box » est équipée de poignées intégrées et d’un robinet pour faciliter le transport, l’utilisation et le versement de l’huile qu’elle contient. Compatible avec l’armoire de rangement « Oil Cabin » de la marque précédemment développée pour les garages, le nouveau contenant permet un remplissage sans déversement et bien plus rapide qu’avec un bidon traditionnel.

De plus, les « Bag in Box » offrent un avantage logistique notable puisque chaque palette peut contenir 39 unités de 20 litres au lieu des 30 contenants en plastique habituels. Pour les garages, cela signifie une capacité de stockage plus importante et une plus grande diversité de produits disponibles pour optimiser la couverture du marché.