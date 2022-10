La plateforme FRPA change d’actionnaire

La plateforme digitale FRPA dédiée à la mise en relation entre déconstructeurs automobiles et réparateurs à la recherche de pièce de réemploi est sur le point d’être reprise par Mathieu Haudiquer via sa holding MH Invest qui détient LDA (réseau de 230 déconstructeurs) et Rouen Auto Service (déconstructeur automobile avec 35 salariés et 5 millions d'euros de chiffre d'affaires). Ce rachat, qui sera effectif au 1er janvier prochain, a pour but de faire prendre un nouveau virage à la plateforme qui souhaite accélérer son développement.

Lancée en 2014 par Hugues Allaire, FRPA enregistre 5 000 demandes chaque semaine. Elle fédère 15 000 réparateurs et 115 déconstructeurs. Le futur repreneur assure vouloir garder l’indépendance de la solution tout en développant des synergies entre les réseaux. L’objectif est de doubler le nombre d'utilisateurs dans les 24 mois en accélérant le développement national.