Changement d’actionnariat pour Amerigo Group

Suite à la sortie du fonds d’investissement Péchel Industries, Amerigo Group poursuit son développement avec le soutien de ses trois nouveaux investisseurs, à savoir Trocadero Capital Partners, Bpifrance et AfricInvest Europe. Le groupe ambitionne de réaliser 100 millions de chiffre d’affaires dans les prochaines années.

Amerigo Group (Automotor et Automotor Logistique) spécialiste du négoce international de pièces détachées dans 70 pays (70 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021) annonce l’entrée de trois nouveaux actionnaires à son capital aux côtés de ses cadres dirigeants : Trocadero Capital Partners, Bpifrance et AfricInvest Europe. Cette entrée fait suite à la sortie du fonds Péchel Industries présent depuis 2016.

Rappelons qu'Amerigo Group est, sous la marque Automotor, un exportateur français de pièces détachées pour les marchés automobiles et poids lourds. La société gère aussi le groupement de distribution international Amerigo International qui fédère 35 fournisseurs et plus de 60 membres dans 35 pays.

« Ces trois partenaires sont accompagnés par trois banques de premier rang : LCL, la Société Générale et le CIC. Toutes trois connaissent parfaitement le secteur automobile et le négoce international. Elles sauront épauler Amerigo Group et contribuer à son développement », explique Olivier Van Ruymbeke, président d’Amerigo Group.

Ce nouvel actionnariat doit permettre à l’entreprise d’atteindre dans les prochaines années un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros avec la diversification des marchés cibles, notamment en Afrique, l’arrivée de nouveaux distributeurs et fournisseurs ainsi que de possibles rachats.

Au passage, la gouvernance de l’entreprise est renforcée avec la nomination (promotion) de deux directeurs généraux, Sylvain Abergel et Alexandra Laurent, en soutien à Olivier van Ruymbeke qui continue d’assurer la présidence du groupe.