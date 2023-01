Changement important d’actionnaire en vue pour le groupe Lacour

Le fonds d’investissement américain Carlyle a indiqué être entré de manière exclusive en négociations pour acquérir une part majoritaire de l’éditeur français de solutions logicielles destinées aux professionnels de l’automobile, le groupe Lacour. Il s’agit pour l’éditeur de son premier LBO auquel participe le fonds technologique paneuropéen Carlyle Europe technologie Partners. Les enchères ont été ouvertes en septembre dernier.

Lacour emploie 300 salariés et compte plus de 6 000 clients (concessionnaires, garagistes, réseaux de vitrage, assureurs, gestionnaires de flottes, recycleurs, etc.). Parmi ses clients grands comptes, on trouve AkzoNobel, Autodistribution, Axalta, Axial, BASF, BCA Expertise, les groupements des agents Peugeot et Citroën, Mondial Pare-Brise, Renault et Stellantis pour ne citer qu’eux.

La société d’édition, qui réalise un chiffre d’affaires d’environ 45 millions d’euros, est particulièrement connue pour sa solution de chiffrage de réparation Diva. L’éditeur propose aussi des DMS, des solutions mobiles comme AlphaPix, des outils de gestion du poste de peinture ou encore un catalogue de commandes en pièces de réemploi CertiPRE.

Compléter l'offre, viser l'international et rester à la pointe de la technologie

La filiale technologique de Carlyle aura pour objectif de soutenir la croissance de Lacour « pour fournir une offre one-stop shop », explique le fonds. L’ambition est de pénétrer de nouveaux segments de marché en Europe, notamment grâce à l’intelligence artificielle en développement chez l’éditeur.

« Lacour est une excellente entreprise, résiliente et très bien positionnée dans le secteur de l’après-vente automobile qui subit des changements importants, notamment l’accélération de la digitalisation à tous les niveaux de la chaîne de valeur… Nous pensons que Lacour est particulièrement bien positionné pour saisir les opportunités de croissance en France et en Europe. L’expertise combinée de Carlyle dans le secteur automobile et dans le domaine du logiciel est pertinent dans le projet », explique Cyril Bourdarot, directeur général de Carlyle Europe Technology Partners.

Carlyle profite d’une solide expérience d’investissement dans le secteur automobile et de l’édition avec le Suisse Autoform, le Français Metrologic Group, les Américains Axalta et Allison Transmission, le Français Ucar, le réseau de garages américain Service King Paint & Body et l’assisteur brésilien Tempo Participaçoes.