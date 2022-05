Changements dans le management de Bridgestone Europe

Depuis le 1er mai 2022, Luis Miguel Alvarez cumule deux fonctions au sein de Bridgestone : directeur du marketing OE de la zone EMIA (Mercedes-Benz, BMW, Lamborghini, Maserati, Fisker, Lightyear, Tesla, etc.), mais aussi directeur des opérations pour les Jeux olympiques de Paris 2024 (animations, valorisation, BtoB…). Bridgestone est un important sponsor des JO, comme on a pu le voir récemment à Pékin, en Chine. Diplômé de l’université polytechnique de Madrid, Luis Miguel Alvarez a fait l’essentiel de sa carrière au sein du groupe Bridgestone, supervisant notamment le marketing pour les marchés espagnol et portugais pendant six ans.

Santiago Reyes reprend le marketing de Bridgestone en Espagne et au Portugal

Par ailleurs, Santiago Reyes est nommé directeur marketing de Bridgestone pour l’Espagne et le Portugal. Il s’agit d’un retour aux sources pour ce dirigeant qui travaillait dernièrement chez Stellantis, au sein du département ventes et marketing de l’après-vente. « Je suis heureux de revenir chez Bridgestone à un moment si important pour notre industrie où il s’agit de développer des mobilités sûres, durables et responsables », commente-t-il.