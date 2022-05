ChangeNOW Summit 2022 : le groupe Renault présente le concept-car Scénic Vision

Dans le cadre de ChangeNOW, sommet sur le climat et la protection de l'environnement, qui se déroule au Grand Palais Éphémère à Paris du 19 au 21 mai 2022, le groupe Renault, emmené par Luca de Meo, a proposé sa vision du développement durable pour les prochaines années. Une trajectoire qui devrait conduire le groupe au zéro carbone dans le monde en 2050 et en Europe en 2040.

« Tous nos engagements d’entreprise ne suffisent pas si nous ne les appliquons pas jusque dans nos véhicules, a rappelé Luca de Meo, CEO du Renault Group et de la marque Renault. C'est pourquoi j'ai demandé aux équipes de Renault de concevoir le premier concept-car qui incarne pleinement notre nouvelle stratégie ESG et ses trois piliers : environnement, sécurité, inclusion. Nous l'avons appelé Scénic Vision. Scénic, comme notre iconique "voiture à vivre", et Vision parce qu'il correspond aux nouvelles attentes des gens. »

L'électrique combiné à l'hydrogène

Dessiné par Gilles Vidal, ce nouveau concept-car est un véhicule hydrogène et électrique en même temps. Composé de 70 % de composants recyclés, Scénic Vision trace une nouvelle trajectoire, celle d’une mobilité à la fois plus durable, sûre et inclusive. Visionnaire et exploratoire, il concrétise les perspectives technologiques les plus avancées en matière de décarbonation et incarne les trois piliers de la stratégie de développement durable de Renault Group : environnement, sécurité et inclusion.

L’éco-conception et les innovations en matière d’économie circulaire, intégrant plus de 70 % de matières recyclées, dont plusieurs boucles fermées, et recyclable à 95 %, contribuent directement à la préservation des ressources.

Sa motorisation hybride, à la fois électrique et hydrogène, vise à réduire les temps d’arrêt liés à la recharge d’énergie tout en diminuant l’empreinte carbone, y compris celle de la batterie. Renault Scénic Vision affiche zéro émission en production et à l’échappement, et diminue de 75 % son empreinte carbone comparé à une voiture électrique conventionel.

Les technologiques embarquées offrent une sécurité renforcée pour le conducteur et les passagers, permettant de réduire le nombre d’accidents jusqu’à - 70 %. Ce concept-car traduit aussi, par sa conception, la volonté des équipes de créer une voiture unique, accessible et adaptée à tous.

Un nouveau design

Véritable incarnation de la Renaulution et illustration de la nouvelle vague de la marque Renault, le concept-car Scénic Vision est le résultat d’un exercice de design approfondi et de choix esthétiques assumés. Son design préfigure ainsi des horizons de temps différents pour la gamme des véhicules Renault. L’extérieur dévoile les formes et le style d’un nouveau modèle familial qui sera commercialisé en 2024. Son design intérieur est une étude prospective sur les futurs habitacles Renault.

Sa motorisation hydride, à la fois électrique et hydrogène, traduit la volonté de Renault de trouver des réponses à tous les usages et s’inscrit dans une vision plus lointaine, au-delà de 2030. Un design qui ouvre la voie à de nouvelles perspectives, celle d’un monde où les voitures et les humains convergent vers les mêmes valeurs.