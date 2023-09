« Chaque geste compte » : CosmétiCar bat des records et est mis en avant par le gouvernement

L’idée de pouvoir laver sa voiture sans utiliser le moindre litre d’eau continue de progressivement rentrer dans l’esprit des Français. Alors que la sécheresse menace le territoire de manière alarmante, les sociétés spécialisées dans le lavage éco-responsable ont un rôle à jouer pour changer les habitudes d’entretien. Actif depuis 2003, CosmétiCar est un expert du domaine qui s’exporte désormais à l’internationale, avec des franchisés en Espagne et en Suisse. Alors que l’été 2023 a été l’un des plus chauds historiquement mesurés dans l’Hexagone – après ceux de 2022, 2018 et 2003, d’après les chiffres annoncés début septembre par Météo-France –, le prestataire de services constate une prise de conscience dans son public.

Entre les rentrées 2021 et 2023, CosmétiCar a ainsi noté une augmentation de 100 % des demandes de lavage. Les clients – particuliers, professionnels comme les structures administratives – se tournent de plus en plus vers cette solution écologique. En août, la plateforme a battu son record d’affluence mensuel avec plus de 20 000 connexions. L’utilité d’une telle solution d’entretien automobile a d’ailleurs été mise en avant par le gouvernement.

Présent dans la campagne estivale de sensibilisation

Lancée début juin et inscrite dans le plan Eau, l’initiative « Chaque geste compte, préservons nos ressources » a sélectionné la méthode CosmétiCar parmi les formules viables pour réduire la consommation d’eau de chaque individu. Le lavage éco-responsable s’est donc retrouvé au côté des six gestes simples à adopter que sont, entre autres : l’installation d’un mousseur sur les robinets, la vérification des fuites, les douches n’excédant pas cinq minutes ou l’installation d’un récupérateur d’eau de pluie. Cette campagne de sensibilisation a été diffusée pendant tout l’été et sera évidemment amenée à refaire son apparition. « C'est une reconnaissance incroyable de notre concept innovant », s’est félicité l’entreprise sur ses réseaux sociaux.