Chargemap Business aide à la supervision du budget « recharge » des entreprises

Après plusieurs mois de travail, l'entreprise spécialisée dans la localisation et le paiement de la recharge pour véhicule électrique lance un nouveau service à destination des professionnels.

Sous la dénomination de Chargemap Business Supervision, ce nouvel outil entend aider les gestionnaires de parc à mieux maîtriser le budget de recharge des collaborateurs. De nombreuses fonctionnalités sont proposées comme le remboursement des cessions de charge effectuées au domicile des salariés, la gestion des accès aux bornes sur différents niveaux, le monitoring en temps réel de l’état des bornes et la réalisation d’actions de maintenance à distance, le suivi en temps réel des sessions de charge... Un tableau de bord récapitule également l’ensemble des données relatives aux recharges publiques et privées de l’entreprise, ainsi que les données RSE liées (nombre de litres d'essence économisés et économies de CO2 en conséquence).

La solution sera étendue, début 2023, afin de répondre aux besoins sur la gestion des bornes publiques et leur référencement en itinérance. Cette fonctionnalité doit permettre aux propriétaires de bornes de rentabiliser leur installation pour, à terme, générer des revenus en définissant eux-mêmes leur politique tarifaire.