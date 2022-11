Chargemap et ChargeGuru unis pour la recharge des flottes

Le prestataire spécialisé en solutions de recharge et la plateforme cartographique européenne de référence des points de charge s’associent pour proposer aux entreprises une offre complète d’installation, de supervision et de maintenance de bornes.

Pour se mettre en conformité avec les quotas de verdissement de la loi d'orientation des mobilités (LOM) et poursuivre des politiques RSE en décarbonant leur parc roulant, les entreprises s’avèrent de plus en plus nombreuses à adopter la mobilité branchée, incarnée par des véhicules électrifiés. Pour les faire rouler sans risque de manquer d’autonomie, les sociétés se doivent d’être équipées, sur site ou à domicile, de moyens de recharge fonctionnel. C’est pour cette raison que ChargeGuru et Chargemap ont donc décidé de collaborer.

Synergie des compétences

Ambitionnant de créer une solution 360° à destination des entreprises, le tandem compte sur l’association de leurs entités dédiées aux flottes : ChargeGuru Business Service et Chargemap Business. La première a en effet pour objectif d’accompagner les entreprises dans l’électrification de leurs flottes. La seconde, s’appuyant sur le réseau de plus de 250 000 points de charge en Europe de Chargemap, s’inscrit comme une plateforme permettant de gérer toutes les recharges des flottes d’entreprises. Cette dernière devrait d’ailleurs étendre ses capacités de supervision pour permettre aux propriétaires de bornes de rentabiliser leur installation en les ouvrant à l’itinérance.

Le partenariat ainsi conclu entre ChargeGuru et Chargemap assurera donc un déploiement de l’infrastructure de recharge et la maintenance de celle-ci sur « tous les lieux de recharge possibles, que cela soit sur les sites d’entreprise, au domicile des collaborateurs ou sur la voie publique », précise le duo. Le service délivré se voulant clé en main, il comprendra également l'étude préalable « du besoin et la définition de la solution la plus adaptée en fonction de la configuration des sites et des ambitions en matière d'électrification », promettent ChargeGuru et Chargemap.