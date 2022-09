Chargemap étoffe son réseau de recharge grâce à Power Dot

Simplifiant l'accès à la vaste majorité des réseaux en Europe, Chargemap ajoute à sa liste un nouveau partenaire, l’opérateur de bornes de recharge pour véhicules électriques Power Dot et ses plus de 1 200 points de charge.

Après EVBox et Electra, c’est au tour de Power Dot de se connecter avec la communauté de plus d’un million de conducteurs de véhicules électriques que regroupe Chargemap. En référençant ses 1 285 points de charge rapide ouverts au public et répartis sur des sites tels que des supermarchés, centres commerciaux et restaurants, Power Dot s’assure ainsi de participer à l’électromobilité des automobilistes européens en possession du badge de recharge Chargemap Pass.

>> À LIRE AUSSI : Power Dot et ImocomPartners en tandem sur la recharge rapide

Cette collaboration entre les deux acteurs vise aussi à améliorer la qualité des données affichées dans l’application mobile collaborative de Chargemap puisque « dès que le moindre changement est effectué ou que de nouvelles stations de recharge sont ajoutées par Power Dot, les données sur Chargemap sont instantanément mises à jour », précise le tandem. En tout, ce sont ainsi 450 000 points de recharge en Europe qui peuvent être localisés par les conducteurs de VE pour leur permettre de se recharger. Des utilisateurs de Chargemap qui « représentent déjà un tiers de nos sessions de charge », rappelle Matthieu Dischamps, directeur France Power Dot.