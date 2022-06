Recharge : ChargePoint au top de sa forme

Figurant comme l’un des principaux réseaux de bornes de recharge en Amérique du Nord et en Europe, ChargePoint a vu son chiffre d'affaires trimestriel augmenter de 102 % entre 2022 et 2021. De quoi lui permettre d’envisager sereinement l'exercice 2023…

« Malgré les facteurs défavorables importants prévus en raison des tensions d'approvisionnement mondiales, les résultats positifs du premier trimestre, témoignent de la force de notre entreprise », s’est réjoui Pasquale Romano, président et CEO de ChargePoint. Il faut dire que l’entreprise d’origine américaine, déployant une activité de développement d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques ainsi que des services de gestion de ce réseau de bornes pour les entreprises, vient d’annoncer un chiffre d'affaires trimestriel en augmentation de 102 % par rapport à l'année précédente.

Pour le premier trimestre 2022, les revenus de ChargePoint se sont ainsi élevés à 81,6 millions de dollars comparés aux 40,5 millions de dollars du même trimestre de l'an passé. Les revenus des systèmes de recharge en réseau pour le premier trimestre ont, quant à eux, atteint 59,6 millions de dollars. Soit une croissance de 122 % par rapport aux 26,8 millions de dollars du même trimestre de l'année précédente. De leur côté, les revenus d'abonnement se portent aussi très bien puisqu’ils représentent 17,6 millions de dollars, en hausse de 63 % par rapport aux 10,8 millions de dollars du même trimestre de 2021.

450 à 500 millions de dollars de revenus visés en 2023

S’ajoute à cette solide santé économique le fait que ChargePoint totalise plus de 188 000 ports activés sous gestion au 30 avril, dont environ 57 000 rien qu’en Europe. De plus, la société enregistre un dynamisme record sur le Vieux Continent « avec une croissance trimestrielle séquentielle du chiffre d'affaires de 67 % ». Avançant aussi un renforcement du bilan de l’entreprise grâce à une levée de fonds de 300 millions de dollars, Pasquale Romano impute ces bons résultats à la diversification des solutions proposées par ChargePoint. « Nos investissements dans un ensemble complet de produits pour tous les marchés verticaux que nous servons continuent de nous différencier lorsque les clients recherchent une solution de recharge », analyse-t-il d’ailleurs. Pas étonnant, donc, que le groupe confirme ses prévisions de revenus pour l'exercice 2023, ceux-ci devant se situer entre 450 et 500 millions de dollars.