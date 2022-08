Charles et Evy, le duo survolté by Mob-Energy

Jeune pousse technologique et industrielle, Mob-Energy œuvre dans le domaine de la mobilité électrique avec une ambition : simplifier la recharge dans les parkings. Il faut dire que, dans ces espaces, les rares points de branchement dédiés se retrouvent souvent monopolisés pour de longs laps de temps, et ce même si la batterie du véhicule stationné est pleine. Afin de répondre à cette problématique, qui touche aussi bien les professionnels que les particuliers, Mob-Energy a mis au point une solution des plus innovantes : Charles. Ce robot mobile et autonome, fruit de deux ans de développement, « emmagasine ainsi l’énergie dans ses batteries (de seconde vie) et se déplace jusqu’aux véhicules qui ont besoin d’être rechargés » explicite Salim El Houat, co-fondateur et CEO de Mob-Energy.

Charles, prince de la recharge intelligente

Grâce à sa forme de tour montée sur roues, Charles prend peu de place et se démarque par une flexibilité dans son périmètre d’action, se déplaçant là où la voiture est garée. Pour s’y retrouver, le robot ordonnance les commandes dans un calendrier dynamique afin de sélectionner les véhicules à recharger en priorité. Il se branche ensuite à eux avec un module de connexion s’incarnant dans un boîtier que l’utilisateur doit aller chercher non loin de sa place de parking puis apposer sur la voiture à un endroit accessible pour Charles. « Autre point fondamental : il ne nécessite qu’un seul raccordement au réseau, réduisant donc l’investissement indispensable à la mise en place d’une solution de recharge », fait valoir Salim El Houat.

Expérimentation réussie à Lyon

Comptant une quinzaine de clients aujourd’hui, Charles s’adresse à deux cibles clés. « Tout d’abord, il y a les grands groupes et les sites de stationnement privés et partagés du monde du tertiaire, types TotalÉnergies Paris-La Défense, Veolia, EDF ou BioMérieux, en vue d’équiper leurs parkings d’entreprise », inventorie Salim El Houat.« Ensuite, les sites de stationnement publics en ouvrage (a contrario de la voierie) comme les aéroports. » Une offre totalement autonome couplée de manipulations logicielles qui permet à cette solution d’afficher un taux de satisfaction plus que respectable avec une note globale de 4,79/5 pour la qualité du service rendu. Notamment auprès de Lyon Parc Auto, dont le parking LPA Cordelliers a été le premier site d’implantation de Charles au cours du premier semestre 2021. Convaincue, la société a d’ailleurs repassé commande pour une nouvelle mise en place cette année.

Avec Evy, la famille s'agrandit

Mob-Energy ne se définit pas que par Charles, développant aussi des logiciels de simulation de parking « avec l’ambition d’accompagner nos clients dans toutes les étapes de leur transition énergétique et sur tous les maillons de la chaîne de valeur de l’électrification d’un parking », souligne Salim El Houat. À long terme, Mob-Energy souhaite aussi élargir les applications possibles de ses technologies de recharge basées sur la réutilisation de batteries usagées. Pour ce faire, Mob-Energy entend déployer de nouveaux robots, à l’image d’Evy. Lancé en juin 2022, « ce cube de puissance a pour objectif de couvrir l’entièreté des cas d’usage et proposer nos technologies là où la robotique mobile ne peut pas s’implanter », précise le CEO de Mob-Energy. Alternative stationnaire du robot Charles fonctionnant comme un bloc de stockage, Evy fournira plus d’énergie que son homologue mobile en étant toujours connectée au réseau.

