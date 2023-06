ChatGPT s'installe dans les voitures de Mercedes-Benz

L’intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans notre quotidien et investit désormais l’habitacle des véhicules MBUX de la marque automobile à l’étoile pour rendre le contrôle vocal encore plus intuitif.

ChatGPT est partout, jusque dans les voitures ! Mercedes-Benz vient en effet d’annoncer le lancement d’un programme bêta pour plus de 900 000 véhicules équipés du système d'infodivertissement MBUX aux États-Unis. Facultatif, il a débuté le 16 juin pour une durée de trois mois et vise à intégrer l’agent conversationnel basé sur l’IA, ChatGPT, aux modèles MBUX* donc, via la plateforme cloud Microsoft Azure OpenAI Service, afin d’agrémenter le fonctionnement la commande vocale Hey Mercedes.

Un pas de plus dans le futur et la domotique

« Alors que la plupart des assistants vocaux sont limités à des tâches et des réponses prédéfinies, ChatGPT exploite un grand modèle de langage pour améliorer considérablement la compréhension du langage naturel et élargir les sujets auxquels il peut répondre », justifie le constructeur premium pour expliquer cette association avec l’outil d'intelligence artificielle.

Dans les faits, son ajout au MBUX Voice Assistant permettra alors au conducteur et aux passagers de recevoir des mises à jour sportives et météorologiques, obtenir des réponses à des questions sur leur environnement ou même contrôler leurs maisons intelligentes. Mais aussi et surtout de répondre à des questions et des demandes beaucoup plus complexes (comme : « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? ») en plus d’obtenir des détails sur un lieu de destination.

Concernant la confidentialité des données, Mercedes-Benz assure conserver le contrôle total des processus informatiques en arrière-plan grâce à une collaboration avec Microsoft. Les données de commande vocale collectées s’avèrent donc stockées dans le Mercedes-Benz Intelligent Cloud, où elles sont rendues anonymes et analysées. « Les clients savent à tout moment quelles informations sont collectées et dans quel but, et ils sont libres de prendre leurs propres décisions. [En somme,] tout est réuni dans un seul grand objectif : redéfinir la relation avec votre Mercedes » fait valoir Markus Schäfer, membre du directoire de Mercedes-Benz Group AG, directeur technique développement et approvisionnement. Les résultats du programme bêta, eux, seront utilisés afin d'améliorer toujours plus l'assistant vocal des véhicules de la marque et pour opérer un déploiement de ce produit à d'autres marchés dans d'autres langues.

* Tous les véhicules avec MBUX des séries A 238, C 118, C 167, C 238, C 253, C 254, C 257, H 247, N 293, R 232, S 213, V 167, V 177, V 295, V 297, W 206, W 213, WV 223, X 167, X 243, X 247, X 253, X 254, X 294, X 296, Z 223 et Z 296.