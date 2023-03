Chereau et Girteka s’associent pour un transport frigorifique plus durable

Partageant des valeurs communes comme le développement durable et la responsabilité sociétale des entreprises, Chereau et Girteka annoncent leur partenariat pour quatre ans avec une volonté commune de limiter l'impact du transport frigorifique sur la planète.

Chereau, constructeur de carrosseries frigorifiques, est engagé dans la transition énergétique. Son leitmotiv : « moins consommer » et « mieux consommer ». Dans le cadre de ce récent partenariat, le carrossier normand produira des véhicules pour Girteka, premier acteur du transport frigorifique en Europe, dont certains seront équipés de dispositifs aérodynamiques et VIP développés depuis plusieurs années par Chereau.

Girteka, qui a développé et mis en œuvre de nombreuses solutions numériques pour le suivi continu des performances de sa flotte, sera en mesure, grâce aux données recueillies, d'évaluer rapidement tous les avantages d'un investissement dans l'isolation VIP et les appendices aérodynamiques proposés par Chereau. « Nous sommes très fiers de ce partenariat qui montre également que les semi-remorques de grande valeur sont aussi un bon choix pour les grandes flottes qui recherchent un bon TCO, des performances de pointe et un plus grand respect de l'environnement », déclare Xavier Wilkie, directeur commercial de Chereau.

Girteka cherche constamment à développer de nouvelles solutions durables pour ses clients. « Nous nous concentrons sur les solutions de transport frigorifique à travers l'Europe et nous sommes ravis d'avoir l'opportunité de tester de nouvelles semi-remorques, de réduire les émissions et de fournir des services de transport plus durables à nos clients », ajoute Simonas Bartkus, responsable du marketing et de la communication chez Girteka.

Les deux entreprises, Chereau et Girteka, voient dans ce partenariat d'une durée de 4 ans l'occasion d'un partage d'expérience qui permettra de valider la configuration des véhicules de demain, plus respectueux de l'environnement.