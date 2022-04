Chereau n’exposera pas au salon IAA Transportation

Pour tenter de « contenir » la situation économique qui génère de fortes contraintes sur les approvisionnements, et face à l’envolée des coûts des matières premières, Chereau a décidé de ne pas participer à l’IAA Transportation, à Hanovre.

Ses clients sont aujourd'hui confrontés à des augmentations de tarifs sur les commandes prises l’an dernier de manière à compenser l’augmentation inédite des coûts de production due à la hausse du coût des matières premières. Ils ne comprendraient donc pas que Chereau maintienne des dépenses de ce type.

« Dans un tel contexte, il est essentiel que nous nous concentrions sur les priorités clés de l’entreprise car la situation économique ne doit pas nous faire oublier que nous devons préparer la transition énergétique à venir et maintenir nos investissements pour remplacer les semi-remorques diesel par des semi-remorques fonctionnant avec d’autres modes d’énergie : batteries alimentées par panneaux solaires et/ou e-axle et/ou hydrogène », indique Damien Destremau, président-directeur général de Chereau. Et de poursuivre : « Nous sommes probablement dans une posture d’avant-garde, par notre exposition industrielle et notre empreinte géographique dans toute l’Europe. Nous voyons la tempête arriver, peut-être avant les autres, mais humblement, nous ne pouvons pas dire quelle va être la force ni la durée de cette tempête. Nous remercions vivement nos clients qui sont, pour beaucoup, de véritables partenaires depuis parfois des décennies. En effet, nous avons été amenés à leur passer de fortes augmentations de prix, mais aussi à revoir des contrats signés en 2021 qui devenaient insoutenables à cause des hausses brutales de matières premières suite au conflit russo-ukrainien. »