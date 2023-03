« Chez Mazda, nous travaillons à améliorer l'efficacité de tous les types de carburants »

En changeant de direction et de paradigme pour se tourner vers une « premiumisation », Mazda inaugure un futur enthousiaste et innovant. Certes, l’année 2022 a été compliquée, impactée par des problématiques d’approvisionnement, se terminant à 141 000 unités vendues en Europe pour la marque japonaise. Mais le constructeur d’Hiroshima n’a pas dit son dernier mot en ambitionnant une projection de ses volumes à 170 000 immatriculations pour l’UE en 2023. Un chiffre que le groupe entend atteindre grâce à des moyens d’envergure.

Mazda a en effet investi 10 milliards d’euros à l’échelle mondiale afin d’avoir la capacité de développer des technologies autour de l’électrique à l’horizon 2030. Pour atteindre son objectif de neutralité carbone en 2050, le constructeur ne compte toutefois pas seulement sur les motorisations électrifiées mais aussi des innovations thermiques efficaces et peu émettrices de CO2. Une aspiration d’ores et déjà concrétisée comme le démontre l’avènement d’un moteur e-Skyactiv D intégré au modèle CX-60. Cette motorisation inédite illustre ainsi l’approche multi-solutions de la marque Mazda, désireuse de répondre aux besoins de ses clients, quels qu’ils soient.

Diesel et durabilité, deux mots qui ne sont donc pas antinomiques !

Pour 2025, le constructeur lancera sa toute nouvelle architecture évolutive Skyactiv EV permettant de produire des véhicules électriques de tous gabarits à partir d’une seule et même plateforme. Mais parce que le mix énergétique doit perdurer et qu’un avenir 100 % branché paraît encore aujourd’hui intenable, Mazda n’a pas abandonné ses efforts pour prouver que le thermique peut être propre, ou en tout cas moins polluant qu’on ne l’accuse. En témoigne son nouveau groupe propulseur Diesel 3.3 l e-Skyactiv D à six cylindres en ligne. Décliné en deux niveaux de puissance – 200 ch (147 kW) avec transmission aux roues arrière et 254 ch (187 kW) avec transmission intégrale Mazda i-Activ AWD –, il n’excède pas les 5,3 l/100 km de consommation et 139 g/km d’émissions de CO2.

Pourvu du nouveau système M Hybrid Boost 48 Volts optimisant la consommation de carburant en coupant intégralement le moteur thermique en phase de décélaration, ce nouveau moteur Diesel bénéficie surtout de la technologie de combustion avancée DCPCI (pour Distribution-Controlled Partially Premixed Compression Ignition). L’innovation de celle-ci réside dans sa capacité à exploiter l’excédent d'air pour améliorer sa combustion, offrant alors une amélioration de l’efficacité thermique de 40 %. En somme, la chambre de combustion avec tête de piston de forme ovoïde double répartit le mélange air-carburant dans deux régions différentes de la calotte de piston, garantissant une recirculation des gaz d’échappement à un niveau de température élevé pour réduire les émissions brutes de NOx en conditions réelles.

Ce moteur, Daisuke Shimo, ingénieur principal du département de développement des performances moteur de Mazda Motor Corporation et chargé de recherche sur la combustion diesel depuis 1999, et ses équipes y travaillent depuis 2012. « Nous avons créé ce concept avec dix personnes il y a une dizaine d’années et il a entamé sa première génération en 2017. Sa production, elle, a impliqué beaucoup plus de personnes », explique Daisuke Shimo. Particulièrement « fier de travailler pour une marque aussi innovante que Mazda », l’ingénieur est convaincu que « les moteurs commerciaux doivent tendre vers des progrès en matière d’efficacité énergétique car la régulation sur les émissions de CO2 devient plus exigeante. »

Par conséquent, « chez Mazda, nous étudions d'abord l'idée de l'état avant celle de la diffusion. De même, ce qui démarque Mazda des autres entreprises, c’est la façon dont nous travaillons à améliorer l'efficacité de tous les types de carburants car ce futur mixte, c’est quelque chose en quoi nous croyons », affirme Daisuke Shimo. Une ambition que les quatre nouveautés produits prévus en 2023 viennent confirmer, à savoir le CX-60 e-Skyactiv X essence en fin d’année, le MX-30 R-EV en septembre, le CX-5 2023 légèrement remanié et un CX-80, sorte de CX-60 élargi qui devrait débarquer pour le dernier trimestre.