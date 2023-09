Chez Renault, le Grand Kangoo devient l'allié des familles

Les monospaces ont fait leur temps. Avec l'avènement des SUV, il est particulièrement difficile pour les familles (nombreuses) ou les collaborateurs d'entreprise de trouver des véhicules suffisamment logeables pour installer enfants et bagages. La gamme Renault n'échappe pas à la règle, surtout depuis la disparition des Renault Scénic / Grand Scénic.

Si le Renault Austral dispose d'une belle habitabilité, il ne peut embarquer que cinq personnes à son bord. Le Renault Espace propose bien sept sièges de série mais, dans la course au poids, cette nouvelle génération au look de grand SUV a délaissé ses sièges arrières individuels au profit d'une banquette et de strapontins placés dans le coffre.

L'habitabilité et le volume de coffre du nouveau Renault Espace E-Tech Hybrid sont limités en configuration 7 places. © Renault / Montage A&E

Difficilement accessibles, ces assises escamotables réduisent également le volume de chargement à la portion congrue lorsqu'elles sont utilisées.

Pour se déplacer à sept, il faut alors se tourner vers le Renault Trafic Combi ou l'onéreux Renault Trafic SpaceClass. Mais rouler en dérivé de fourgon compact n'est pas forcément valorisant ni pratique au quotidien en raison du gabarit imposant du véhicule (5,08 mètres).

Le nouveau Renault Grand Kangoo arrive en renfort

