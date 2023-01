« Chez Volkswagen VU, on ne s'interdit pas de proposer d’autres motorisations »

Bien que « 2022 ait été une année de défis sur un marché perturbé au niveau de la production, nous avons réalisé la mise à la route de 14 400 utilitaires en 2022 et fait progresser de 0,7 pts notre part de marché » note Ghislain Lafitte, directeur de Volkswagen Véhicules Utilitaires France. Projetant 25 000 voitures livrées en 2023 et presque 7% de part de marché – contre 4,6% en 2022 –, Volkswagen Véhicules Utilitaires France voit l’année qui vient comme une année de changements, notamment en termes de développement électrique.

Les entreprises toujours bien traitées

Alors que 80% de ventes de VW VU se font logiquement aux flottes, la part des ventes aux particuliers se faisant surtout au travers du combi-van l’ID.buzz, les professionnels constitue une clientèle choyée malgré le contexte d’approvisionnement complexe et instable. « Le service client, c’est mon cheval de bataille. Nous appartenons à un groupe majoritairement VP, nous nous devons donc de répondre et de respecter les spécificités du secteur des véhicules utilitaires car les attentes d’un pro sont exigeantes dans tous les domaines et tout au long de la vie du véhicule, de l’assistance à l’après-vente », reconnaît Ghislain Lafitte.

Orientant leurs procédés pour se montrer au plus proche des clients société et leur proposer la meilleure expérience possible, le directeur de Volkswagen Véhicules Utilitaires France et ses équipes ont également contourné des délais de livraison allant de 6 mois à presqu’un an par des prolongements de contrats mais aussi et surtout une communication claire et transparente. « Nos client ont compris l’impact de la crise des semi-conducteurs et la pénurie de matière première, nous les informons donc régulièrement sur l’état de la situation et nous remettons régulièrement à jour les délais que nous pouvons tenir », assure Ghislain Lafitte.

Un revenant dans la gamme : l’Amarok

Marque appréciée pour ses produits de qualité – conçus sur une plateforme MEB commune à toutes les marques du groupe et mettant l’accent sur le design – ainsi qu’une offre assez large, Volkswagen VU couvre plusieurs champs d’action aussi bien pour les artisans, les moyennes sociétés ou les grandes flottes avec son Caddy, son Transporter, son Crafter et bientôt l’Amarok, qui fera son grand retour en 2023. Evincé du marché français pour des questions de malus, le modèle revient avec une version cabine 4 places et des performances améliorées. Proposé à son lancement (au T4 2023) avec deux offres diesel, ce nouvel Amarok répond aux nouvelles normes Euro 7 et « touchera une cible variée, à la fois des particuliers nécessitant un véhicule polyvalent mais aussi des artisans qui ont un besoin de tracter, à l’image des viticulteurs. »

« Par rapport aux précédentes générations, il avance plus de confort et de modernité, trois finitions possibles, gagne 20 cm et embarque pléthore d’ADAS », ajoute Ghislain Lafitte. Qui estime qu’ « il ne faut pas s’interdire, dans une phase transitoire, de proposer d’autres motorisations et d’être avant-gardiste avec des versions thermiques efficaces pour accompagner des clients qui ne veulent pas tout de suite aller vers du 100% électrique, un saut quantique parfois trop grand pour certaines entreprises. » Toutefois, des versions PHEV ou électriques de cet Amarok ne sont pas à exclure pour les années à venir, nous confie le directeur de Volkswagen Véhicules Utilitaires France.