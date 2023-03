Chimirec inaugure un nouveau site en Bretagne

Chimirec vient d’inaugurer un nouveau site installé sur la commune de Sainte-Sève, dans le Finistère. Il complète le maillage du groupe en Bretagne, déjà implanté non loin de là à Briec et Javené. Il s’étend sur une surface de 6 000 m2 et compte trois bâtiments industriels de 1 400 m2 construits sur une aire étanche. Un parc de bennes permet de trier les déchets solides dont les pare-chocs et les pare-brise. Il regroupe huit cuves pouvant accueillir les huiles usagées et les liquides de refroidissement par exemple. L’objectif est de traiter plus de 1 500 tonnes de déchets divers par an. Pour le lancement, le site compte deux camions mais devrait passer à dix poids-lourds pour rayonner sur le Finistère.

Croissance à venir

L’activité de ce nouveau site devrait croitre progressivement, afin de compléter les deux autres établissements installés en Bretagne. Quatre salariés devraient être recrutés à des postes d’opérateurs manutentionnaires et chauffeurs. Cet établissement n’est pas réservé aux déchets générés par les professionnels de l’automobile mais ce domaine d’activité constitue une branche importante pour Chimirec. « Cette implantation s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement du groupe et illustre notre capacité à créer des maillages entre nos sites sur le territoire. Notre mission est de mettre toute notre expertise au service de nos clients, en les accompagnant avec des solutions de proximité en matière de collecte et de recyclage » explique Philippe Merleix, directeur régional chez Chimirec. La proximité reste en effet un élément important en matière de service mais aussi d’efficacité de traitement des déchets.