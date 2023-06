Chimirec poursuit le verdissement de ses activités

D'une superficie de 4 500 m², ce nouvel aménagement du site de Chimirec Delvert, basé dans la ZI de la Viaube à Jaunay-Marigny (86), comprend la création de zones vertes, d'un jardin écologique et d'espaces de repos pour les équipes. L'espace paysager, outre ses bienfaits environnementaux, a été conçu pour atténuer les impacts visuels et sonores du site. Chimirec a travaillé en collaboration avec une architecte paysagiste et un prestataire jardinier local pour concevoir un aménagement en accord avec la biodiversité. Les plantations soigneusement sélectionnées comprennent arbres, arbustes et fleurs. L'arrosage des plantes sera assuré par les eaux pluviales, stockées dans des réservoirs dédiés sur le site. Dans le but de favoriser la biodiversité, l'entreprise prévoit également l'installation de ruches, dont le miel sera récolté par des salariés volontaires. « Je suis très fière de ce nouvel aménagement paysager. Cet investissement majeur traduit notre volonté de concilier notre activité de recyclage avec la préservation de la biodiversité et le respect des écosystèmes locaux. Il reflète la responsabilité sociétale et environnementale de Chimirec, qui s’inscrivent dans la démarche de développement durable engagée par le groupe », commente Nadine Muller, directrice de Chimirec Delvert.