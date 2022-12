Chimirec pousse la valorisation des déchets sur son site de Socodeli Beaucaire

Chimirec vient d’équiper son site de Beaucaire d’une chaîne de préparation de CSR qui permet de valoriser jusqu’à 65 000 tonnes de déchets non dangereux par an. Véritable innovation, elle s’inscrit comme une alternative aux énergies fossiles : 1 tonne de CSR équivaudrait à 500 kg de pétrole.

Le principe de cette nouvelle forme de valorisation de la matière est de séparer les matières premières secondaires issues des déchets d’ameublement ou encore des déchets du BTP et de transformer le refus de tri, issus de ces matières secondaires, en combustible solide de recyclage (CSR). Le CSR est livré dans les cimenteries de notre territoire comme combustible alternatif aux énergies fossiles (fuel, gaz, charbon). De leur côté, le bois et le fer sont recyclés chez les panneautiers et les aciéristes près du site de Beaucaire.

Cette nouvelle chaîne de préparation s’étend sur une surface de 2 400m² et son process permet une valorisation des déchets à 100%. Les déchets concernés par cette transformation sont rigoureusement sélectionnés par les chimistes, puis sont préparés (broyage, criblage, tri des métaux, etc.) et transformés. Cette nouvelle chaîne de fabrication se compose de 2 fosses pour la réception et le stockage des déchets, de 2 broyeurs, de 3 électroaimants et de 3 cribles. Par ailleurs, le site a investi près d’1M€ pour assurer la sécurité de l’activité CSR, protégée par des systèmes de détections et de double protection incendie et poussière. L’unité a démarré cet été avec l’embauche de 8 personnes.