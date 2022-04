Chimirec s'ouvre aux Pays de la Loire

Spécialiste de la collecte et du traitement de déchets notamment pour la filière automobile, Chimirec annonce l’ouverture d’un nouveau site à Carquefou (44) qui lui permettra d’offrir une nouvelle solution de proximité à ses clients de Loire-Atlantique et des départements limitrophes.

Depuis 2019, le groupe Chimirec est installé sur le site d’Orée d’Anjou, situé à 30 minutes du nouveau site de Carquefou. Cette nouvelle implantation va permettre à l’opérateur d’étendre son rayonnement dans la région et offrir une nouvelle solution de proximité à ses 4 000 clients implantés en région Pays de la Loire, notamment dans les départements du Maine-etLoire (49), de la Loire-Atlantique (44) et de Vendée (85).

« En 2019, je prenais la direction du site d’Orée d’Anjou pour le Groupe Chimirec. Aujourd’hui, j’ai le plaisir de prendre également le pilotage de notre nouveau site, situé à Carquefou. Cette nouvelle implantation s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement du groupe et illustre notre capacité à créer des synergies industrielles entre nos sites. Notre mission est de mettre toute notre expertise au service de nos clients, en les accompagnant avec des solutions de proximité en matière de collecte et de recyclage. » explique Cédric Tan, directeur de Chimirec Orée d’Anjou et Carquefou.

D’une superficie de 1,7 hectare dont plus de 2 000 m² de surface couverte, le nouveau site Chimirec de Carquefou , pour assurer le tri et le regroupement des déchets, bénéficie notamment d’un parc de bennes dédié et d’une capacité de stockage en cuves pour les déchets liquides tels que les huiles usagées, les liquides de refroidissement et les eaux souillées, destinées à la revalorisation.

Le site qui vient d’être mis en service sera prochainement doté d’une dizaine de camions dédiés à l’activité de collecte. Il compte à ce jour 10 collaborateurs sur des postes d’opérateurs manutentionnaires, de chauffeurs, de chimiste et d’exploitation. D’ici fin 2022, Le spécialiste de la valorisation des déchets prévoit le recrutement d’une dizaine de nouveaux collaborateurs, sur des postes d’opérateurs et de chauffeurs. Sur ce site de Carquefou, Chimirec vise un objectif de 12 000 tonnes de déchets collectés par an.