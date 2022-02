Chine : le groupe BMW prolonge son contrat de coentreprise jusqu’en 2040

« Nous croyons fermement que notre succès continu sur le plus grand marché automobile du monde ne peut aller de pair qu'avec la croissance et le développement de notre coentreprise BBA » affirme Oliver Zipse, président du conseil d'administration de BMW AG. Partant de ce constat, le groupe BMW a officialisé, ce jour, la prolongation du contrat de coentreprise jusqu’en 2040 pour la coentreprise BMW Brilliance Automotive Ltd. (BBA). L'accord sur la prolongation du contrat a été signé par les deux partenaires de la coentreprise en octobre 2018, à l'occasion du quinzième anniversaire de BBA. L'avenant correspondant au contrat entre en vigueur avec la nouvelle « licence commerciale », que BBA a reçue aujourd'hui des autorités chinoises compétentes. Avec la délivrance de celle-ci, l'augmentation de la participation de BMW Group dans BBA prend également effet dès aujourd’hui. BMW Group détient désormais 75 % des actions de BBA, contre 25 % pour son partenaire chinois Brilliance China Automotive Holdings Ltd. (CBA).

En 2021, 846 237 véhicules du groupe BMW ont été livrés aux clients sur le marché chinois (soit + 8,9 % par rapport à 2020) et BBA a produit plus de 700 000 véhicules pour l’entité. En réponse à une forte demande, BBA annonce une augmentation cette année de sa capacité de production à Shenyang. Cette usine fait actuellement l'objet d'une extension complète, tandis qu'un nouveau site de production est également en cours de construction dans le district de Tiexi. Le groupe BMW fit savoir qu’il utilisera la capacité supplémentaire pour fabriquer localement des modèles destinés au marché chinois. « Nos investissements locaux s'avèrent être la bonne approche, souligne Nicolas Peter, membre du conseil d'administration de BMW AG responsable des finances. BBA a largement contribué à positionner la marque BMW comme une marque haut de gamme leader en Chine. Au cours de la dernière décennie seulement, BBA a investi plus de 10 milliards d'euros en Chine. Notre contrat de coentreprise étendu jette les bases d'une croissance mutuelle et d'un développement progressif à l'avenir ».