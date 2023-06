Christophe Boutemy, nouveau président du Golda

En application du principe de parité entre les catégories d'actionnaires « Distributeur » et « Fournisseur », le conseil de surveillance de la SAS Golda a proposée à un actionnaire de la première catégorie, la présidence du groupement. Et plus précisément à Christophe Boutemy, directeur général des achats du groupe Autodistribution, pour un mandat de 2 ans.

Notons que la vice-Présidence sera quant à elle assurée par Gildas du Cleuziou, directeur général de Ferdinand Bilstein France.

« Je suis très heureux de prendre cette responsabilité au Golda dont l’utilité est indéniable au sein de la rechange automobile et que d’autres pays nous envient. Nous sommes à une période charnière avec en perspective la mise en place de la dématérialisation des factures à partir du 1er juillet 2024. Le Golda aura un rôle clé en étant sûrement l’un des premiers acteurs à proposer au marché des solutions de PDP (Plateforme de Dématérialisation Partenaire) reconnues par l’administration fiscale. Cette évolution sera l’occasion de rappeler l’ensemble des services que propose le Golda et le fait qu’il constitue un canal clé de communication d’informations entre les différentes parties prenantes de notre profession. Plus que jamais, nous tenterons de démontrer aux acteurs encore non adhérents les avantages qu’ils auront à rejoindre le Golda. S’il y a bien un endroit où les intérêts des fournisseurs et distributeurs convergent, c’est au Golda ! » , souligne Christophe Boutemy.