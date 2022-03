Christophe Gaussin (groupe Gaussin) élu « Personnalité hydrogène de l’année »

Christophe Gaussin, président du groupe éponyme, a donc reçu le prix de la « Personnalité hydrogène de l’année » à l’Assemblée nationale, lors de la cérémonie annuelle des Hydrogénies – Trophées de l’hydrogène, qui décernait ce prix spécial pour la première fois. Les Hydrogénies – Trophées de l’hydrogène constituent l’événement de référence pour le secteur de l’hydrogène en France, co-organisé par le magazine Hydrogenium, la Fédération France Hydrogène (qui réunit plus de 400 membres et représente les acteurs de la filière auprès des pouvoirs publics) et l'Ademe. La cérémonie s’est tenue en présence des élus du groupe d’étude sur l’hydrogène, présidé par le député Michel Delpon (LREM).

Recherches pointues sur la mobilité hydrogène

Le jury des Hydrogénies, indépendant et notamment composé de chercheurs du CEA et du CNRS, a unanimement décidé de décerner le prix à Christophe Gaussin, saluant la vision stratégique et les avancées technologiques de son groupe, en les jugeant très prometteuses.

« Je suis très honoré de ce prix prestigieux, qui vient consacrer des années de travail et de recherche au sein du groupe Gaussin, et qui salue les perspectives d’une année 2022 qui s’annonce extrêmement fructueuse pour nous », déclare Christophe Gaussin, qui avait pris soin d’exposer le H2 Racing Truck, attraction du Dakar, devant l’Assemblée nationale.

Gaussin anticipe une forte croissance de ses activités en 2022 et 2023

Le dirigeant a rappelé la forte croissance de Gaussin qui devrait franchir un nouveau cap en 2022, avec un chiffre d’affaires consolidé attendu de 75 millions d’euros, en hausse de 42 % par rapport à 2021. Le seuil symbolique de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires est prévu pour 2023. Le groupe devrait être très peu impacté par les tensions géopolitiques actuelles, dans la mesure où il a peu d’intérêts commerciaux en Russie et où il focalise principalement sa stratégie internationale sur le Moyen-Orient, l’Amérique du Nord et l’Asie.

À cette occasion il a aussi souligné que Gaussin misait sur la décarbonisation des activités de transport et de logistique et sur l’émergence d’une mobilité propre : « Pionnier des véhicules électriques et à hydrogène, mais aussi des véhicules autonomes, Gaussin entend y contribuer à travers l’enrichissement de son offre de véhicules propres, le déploiement massif de ses véhicules existants auprès des acteurs portuaires, aéroportuaires et de transport sur route, ainsi que du développement de son activité de licences ».