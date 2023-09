Christophe Prevost devient directeur général du groupe GGS pour accompagner sa croissance

Christophe Prevost vient de rejoindre les rangs de la distribution automobile. L’ancien directeur du commerce France de Peugeot devient directeur général du groupe GGS (Grands Garages du Sud). Une arrivée qui s’est décidée très rapidement, comme l’expliquent le directeur général et Olivier Varlez, président de GGS. « Cette opportunité s’est concrétisée en quelques jours seulement ». Comme le précise le président du groupe, « nous avons la chance extraordinaire que nos chemins se croisent au moment où nous préparons une importante opération de croissance externe, avec l’acquisition de quatre sites Peugeot appartenant à Emil Frey France ». En effet, les Grands Garages du Sud s’apprêtent à reprendre les points de vente de la marque au lion implantés à Agde, Béziers, Pézenas et Sète. « Cette arrivée représente une croissance de 25 à 30 % par rapport à notre périmètre actuel » souligne Olivier Varlez. Une étape importante pour le distributeur, qui nécessite une évolution de structure et de management. « Je suis président et directeur général du groupe mais à 65 ans révolus, je cours moins vite ! » remarque le dirigeant avec humour. « Un recrutement d’un tel niveau est une chance inespérée. Christophe connaît les rouages du constructeur dans le détail et possède le professionnalisme, le savoir-faire et le savoir-être nécessaires » ajoute-t-il. Olivier Varlez conserve ainsi la présidence de l’entreprise et confie la direction générale à Christophe Prevost.

Accompagner les changements de la distribution

Pour Christophe Prevost, ce choix apparaît logique. « Je connaissais le groupe et sa culture d’entreprise. Nous avons parlé très récemment de cette opération de croissance externe et les planètes se sont bien alignées ». Avant de prendre la direction du commerce France de Peugeot, le dirigeant a effectué une partie de sa carrière au sein des filiales de distribution du constructeur. Une expérience et une connaissance importantes pour évoluer aujourd’hui dans un univers en mouvement. « La distribution a plusieurs challenges à relever, dans un contexte de concentration et de réduction du nombre d’investisseurs » souligne Christophe Prevost. Le choix du groupe GGS est également passé par son identité. « C’est un groupe passionnant, parti d’un garage Peugeot à Nîmes et qui a toujours su maintenir le même niveau de performance auprès du constructeur ». Comme le précise Olivier Varlez, « Christophe nous aidera à donner l’élan nécessaire pour poursuivre notre croissance ».

Une acquisition finalisée en octobre

Le groupe GGS devrait donc intégrer les quatre sites appartenant à Emil Frey France d’ici au mois d’octobre selon Olivier Varlez. Ces établissements permettront au distributeur de s’implanter dans l’Hérault, à proximité de ses sites historiques du Gard. Fondée en 1931 à Nîmes pour représenter la marque Peugeot, l’entreprise est toujours liée à la marque au lion. Elle arbore également les panneaux Citroën, DS, Opel, Suzuki et Isuzu. L’année dernière, le groupe a écoulé 6 600 VN pour 5 800 VO. Il rassemble 380 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 280 millions d’euros. « Les quatre sites qui nous rejoindront bientôt rassemblent 130 personnes. Ils représentent 2 000 VN et 2 500 VO, pour 50 000 heures de main-d’œuvre en après-vente. Le chiffre d’affaires global se situe entre 70 et 75 millions d’euros » détaille Olivier Varlez. Une étape importante pour le distributeur, qui souhaite conserver la même proximité dans ses futures affaires que sur ses sites historiques.