Chronopost fait confiance à Ford et Arval pour électrifier sa flotte de véhicules utilitaires légers

La transition énergétique, c'est du concret. Comme ses pairs spécialistes de la livraison du dernier kilomètre, Chronopost, est engagé depuis plusieurs années maintenant dans un vaste processus de verdissement de sa flotte de livraison. Qu'il s'agisse de ses poids-lourds (environ 200 véhicules à faibles émissions) ou de ses véhicules utilitaires légers (VUL).

Pour ces derniers, Chronopost a notamment retenu la voie de l'électrification pour atteindre ses objectifs de réduction d'émissions de dioxyde de carbone (CO2). Ainsi l'opérateur logistique, en partenariat avec le loueur longue durée Arval, a décidé de retenir Ford pour parvenir à ses fins car le constructeur américain « développe des véhicules avec plus de volume et plus d’autonomie. Ce qui va dans le sens de notre démarche RSE », explique Julien Ferreira, responsable adjoint service achats généraux.

Des livraisons de Ford e-Transit étalées dans l'année

Plusieurs dizaines d'exemplaires du grand fourgon Ford e-Transit vont donc entrer dans la flotte de Chronopost tout au long de l'année, comme l'expliquent les trois partenaires.

Les clés des premiers fourgons 100 % électriques livrés ont été remises aux livreurs mi-mai dans le cadre de la concession Ford de Saint-Denis. Un moment au cours duquel les équipes du loueur ont pu également expliquer le contenu du contrat de location et les services associés.

« Leader en 2023 de sa catégorie avec près d’une immatriculation sur deux, le Ford E-Transit accompagne les entreprises à décarboner leur flotte de véhicules utilitaires. Outre le partage d’une mobilité plus vertueuse et durable avec Chronopost, nous avons à cœeur de proposer, via l’écosystème Ford Pro, des solutions complètes (recharge, télématique et autres services) qui facilitent la vie de nos clients et optimisent la productivité de leurs véhicules. Nous sommes ravis de célébrer la livraison de leurs premiers E-Transit aux équipes Chronopost avec le soutien d’Arval. Nous les remercions pour leur confiance et souhaitons une bonne route à leurs collaborateurs », commente Marc Jenniches, directeur Ford Entreprise.