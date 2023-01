Cinq nouveaux adhérents pour Tred Union

Le groupement de transporteurs Tred Union poursuit sa croissance. Cinq nouveaux adhérents viennent de rejoindre ses rangs :

Afrac Services basée à Andrézieux-Bouthéon (42). L’entreprise, qui est détenue par Catherine Balichard, Stéphane Rousset et Ludovic Magalhaes , emploie 48 collaborateurs. Elle possède 36 moteurs et 11 000 m2 de stockage.

Transports Bouillot basés à Dun-le-Palestel (23). La société est détenue par Emilie Desessard et Fréderic Champagne . Elle emploie 17 collaborateurs et possède 15 camions ainsi que 11 000 m2 de stockage.

Dubois Transports basée à Alès (30) et détenue par Laurent Dubois . L'entreprise emploie 33 salariés et possède 24 moteurs ainsi que 7 000 m2 de stockage.

Transports Franck Viguié basés à Villefranche-de-Rouergue (12) et détenus par Franck Viguié . L'entreprise emploie 29 collaborateurs et possède 25 véhicules ainsi qu'un entrepôt de 1 000 m2.

Transports Gelin basés à Fougères (35) détenus par Julien Gelin. L'entreprise emploie 331 salariés et possède 238 moteurs ainsi que 100 000 m2 de stockage.

Pour rappel, Tred Union regroupe plus de 80 adhérents qui représentent 175 sites, 7 500 cartes grises moteurs, 10 000 cartes grises non moteurs, 10 000 collaborateurs et 1,3 million de m2 de stockage. L’ensemble représente 1,7 milliard d’euros de chiffre d’affaires.