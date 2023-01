Citroën 2V, reine des voitures de collection

La tenue du salon Retromobile, dédié aux véhicules de collection, est annuellement l’occasion de faire un focus sur ce marché qui représente 5 % du parc automobile français. Les chiffres clés de l’observatoire de l’assureur Hiscox indiquent que le France compte près d’un million de voitures de collection (ou collectionnable) de plus de 15 ans. Elles sont détenues en quasi-totalité par des particuliers qui achètent annuellement quelques 28 700 voitures historiques, un marché relativement stable depuis 5 ans. Ses voitures du passé roulent peu, 1 000 km par an. C’est sans doute l’une des raisons qui explique qu’un propriétaire ne garde que 6 ans sa voiture dont la moyenne d’âge est de 51 ans. Les trois décennies 1960, 1970, 1980 représentent 72 % du parc des voitures immatriculées, contre 5 % seulement pour les modèles antérieurs à 1950.

L’héritage Citroën au premier plan

Les voitures des marques françaises, Citroën, Peugeot, et Renault, demeurent particulièrement prisées de par leur héritage populaire. Citroën occupe la première place avec 42 720 voitures d'époque recensées. Pas moins d’1,5 % du parc total de la marque aux chevrons relève aujourd’hui de la catégorie collection. En deuxième position, Renault compte 27 842 voitures immatriculées collection, soit 0,4 % du parc total de la marque. Peugeot arrive en troisième position avec 16 438 voitures recensées, représentant également 0,4 % du parc total de la marque.

2CV, Coccinelle, Fiat 500, 4L et MG BGT dans le top 5

La mythique Citroën 2CV demeure la reine des modèles collectionnés avec plus de 23 136 exemplaires en circulation. Elle devance de loin la Coccinelle de Volkswagen (8 309 voitures) et la Renault R4 (7 403 exemplaires). La Fiat 500 originelle (4 695 voitures) et la M.G. BGT (4141) complètent le Top 5, devant la Renault R5 (4 105) et la Peugeot 205 (3 588). Ces 5 dernières années, les marques étrangères sont celles qui ont vu leurs ventes le plus progresser. Avec des ventes multipliées par 1,6 en 5 ans, la Porsche 911 attire les collectionneurs. A contrario, des modèles français ont vu leurs ventes diminuer sur la période, avec pour certains jusqu’à 40% de diminution comme les Peugeot 404 et Citroën Dyane et Visa.