Citroën accueille un nouveau directeur pour sa marque en Europe

C’est un véritable Mercato qui se joue actuellement au sein de l’entité Stellantis. Parallèlement au départ imminent de Christophe Prevost, actuel directeur du commerce France, au profit de l’arrivée de Zineb Ghout, et au remaniement des équipes de direction depuis le mois de février, la constellation automobile annonce une nouvelle promotion. Alors qu’une valse des dirigeants semble à prévoir dans les prochaines semaines à cause d’une mauvaise ambiance en interne, Arnaud Ribault cède ainsi sa place à Laurent Diot en tant que directeur Europe élargie de Citroën.

Presque trois décennies d’expertise automobile

Diplômé de l'École Centrale Paris avec, en poche, un Master en Ingénierie de gestion, Laurent Diot a débuté sa carrière chez le concurrent de Stellantis, le groupe Renault, en 1997. Sous la bannière du Losange, le successeur d’Arnaud Ribault a ainsi occupé plusieurs postes dans la vente, le marketing et le développement commercial. Ou encore des postes de direction dans différents pays et régions tels que l’Europe, l’Asie, la Chine, l’Amérique du Sud et l’Afrique, particulièrement au Maroc où il fut directeur général.

Répondant de plus de 25 ans d'expérience internationale dans l'industrie automobile, Laurent Diot a ensuite rejoint le groupe Stellantis en octobre 2021 en tant que directeur mondial du marketing et de la communication Fiat Abarth à Turin, en Italie. Désormais, depuis le 1er juillet 2023, il siège en qualité de directeur Europe élargie pour Citroën et sera en charge du développement et de la mise en œuvre de la stratégie de marque à travers l'Europe. Dans le cadre de ces missions, il devra rapporter à Uwe Hochgeschurtz, DG Europe élargie de Stellantis, et à Thierry Koskas, DG de la marque Citroën mais aussi directeur Commercial & Marketing de Stellantis. « Je suis convaincu que Laurent contribuera positivement à la croissance de notre marque en Europe et dans le monde », affirme d’ailleurs ce dernier.