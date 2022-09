Citroën dynamise la gamme Ami avec My Ami Tonic

Personnalisable à l’infini, le quadricycle électrique de Citroën change une nouvelle fois de look. Après les déclinaisons My Ami Cargo et My Ami Buggy, la gamme s’enrichit de la version Tonic. Celle-ci se dote d’éléments de personnalisation existants sur d’autres versions, (les enjoliveurs de roue, le plastron noir sous le pare-brise à l’avant, les boucliers de protection et les barres de toit), tout en intégrant de nouveaux à l’instar des teintes kaki et jaune de la carrosserie et de certains composants du véhicule. Si la première incarne « la couleur de la relaxation et de la tranquillité » et « favorise des sentiments d’optimisme, d’harmonie et de calme » selon le constructeur, cette nuance de vert « fait aussi écho à la richesse de la nature, soulignant l’engagement écologique d’Ami » de part sa propulsion électrique.

My Ami Tonic sera commercialisée sen France, Italie, Portugal, Belgique, Grande Bretagne, Grèce, Maroc et Turquie. Sur le marché hexagonal, cette version est désormais disponible à partir de 8 990 euros ou à la location longue durée dès 34,99 euros par mois. Suite à l’arrivée de My Ami Tonic, les versions My Ami Kaki et My Ami Vibe tirent leur révérence.