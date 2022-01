Citroën enterre sa minicitadine C1

Comme annoncé voilà plusieurs mois déjà, Citroën abandonne le segment A. Celui des mini-citadines. La marque aux chevrons fait savoir que la dernière Citroën C1 produite par l'usine de Kolin, en République Tchèque, est sortie des chaînes le 27 janvier 2022. Un arrêt de production qui met fin aux sept années de carrière de cette seconde génération et aux seize ans de présence de la marque sur le segment A avec ce modèle, écoulé au total à environ 1,2 million d'exemplaires. Pour mémoire, produite en coopération avec Peugeot et Toyota, la Citroën C1 avait pris, en 2005, la succession de la Citroën Saxo arrêtée deux ans plus tôt.

« La modification des usages de circulation dans les centre-villes et la volonté de proposer une offre électrique ultra accessible pour répondre à cette nouvelle mobilité urbaine ont conduit Citroën a recentrer son offre sur une solution innovante : Citroën Ami. En parallèle, en dehors de ces zones restraintes, les clients en attente de plus d'habitabilité et de polyvalence - sans faire de compromis sur l'agilité et un positionnement prix attractif - peuvent se tourner vers la Citroën C3, particulièrement dans sa version [d'entrée de gamme, ndlr] C3 You! », commente la marque dans un communiqué.