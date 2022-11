Citroën étoffe la gamme du C5 Aircross hybride rechargeable avec une offre plus accessible

Cette nouvelle proposition vient remplacer la version essence PureTech 180 retirée de catalogue il y a quelques mois maintenant, l'objectif de Citroën étant de renforcer son offre électrifiée afin d'accélérer la transition énergétique de la marque. Venant se positionner en entrée de gamme, disponible à partir de 43 650 € (hors bonus), elle répond également à une volonté de faciliter l’accès à cette nouvelle technologie.

Dans le détail, le C5 Aircross hybride rechargeable 180 e-AT8 associe un moteur 1.6 essence PureTech de 150 chevaux à un moteur électrique de 81 kW, le tout développant une puissance cumulée de 180 chevaux pour 360 Nm de couple. "Cette motorisation procure tout le plaisir de la conduite en mode électrique avec un couple immédiatement disponible, la linéarité de l’accélération et un sentiment de fluidité et de douceur incomparable, et ce jusqu’à 135 km/h, précise le constructeur tricolore. Ce moteur est associé avec la boite automatique de dernière génération e-EAT8 qui au-delà de son efficience procure du confort et une grande simplicité de fonctionnement".

Cette chaine de traction est associée à une nouvelle génération de batterie de 12,4 kWh (pour 11,3 kWh utiles) composée de 84 cellules (41 Ah). Bénéficiant d’une nouvelle chimie, elle permet de réaliser jusqu’à 58 km en mode électrique. La recharge s'effectue en près d’1h45 avec un chargeur de 7,4 kW.

Une autonomie étendue sur la version 225 e-EAT8

En complément de l’introduction de cette nouvelle version, Citroën fait progresser sa motorisation 225 e-EAT8 sur C5 Aircross et C5 X associant le moteur 1.6 essence PureTech de 180 chevaux à un moteur électrique de 81 kW pour une puissance cumulée de 225 chevaux. Les deux modèles plug-in hybrid voient leur autonomie en mode électrique augmenter de plus de 15 %, passant sur C5 Aircross de 55 km à 64 km et sur C5 X de 55 km à 63 km. "En adoptant la norme Euro 6.4, le C5 Aircross adopte une nouvelle génération de batterie bénéficiant d’une nouvelle chimie, passant de 13,2 kWh à 14,2 kWh (pour 12,9 kWh utiles) tout en conservant le même nombre de cellules : 96 (avec des cellules passant de 38 Ah à 41 Ah)", explique la marque. Pour C5 X, la batterie reste inchangée, à savoir 12,4 kWh (pour 11,3 kWh utiles) sur la base de 84 cellules (de 41 Ah). Le progrès réalisé porte sur une modification de la gestion du seuil minimal d’état de charge de la batterie à l’occasion du passage à la norme Euro 6.4, qui favorise une meilleure gestion de l’énergie au service d’une plus grande autonomie en mode électrique et une réduction des émissions de CO2.