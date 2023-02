Citroën fait évoluer sa compacte C4 et la routière C5 X

Les Citroën C4 et Citroën C5 X évoluent. Sans passer par la case restylage ces deux véhicules, commercialisés respectivement depuis 2020 et 2022, reçoivent de petites améliorations afin d'être plus attractives aux yeux des clients et face à la concurrence.

La berline compacte C4 – disponible en thermique avec des blocs essence et diesel mais aussi en 100 % électrique – abandonne son système multimédia actuel (l'un de ses points faibles) au profit de la dernière version de cet équipement signée Stellantis, qui est d'ailleurs livré de série sur la récente version fastback C4 X.

De série ou en option

Baptisé My Citroën Drive Plus, cette évolution se pilote via un écran tactile de 10 pouces et peut être paramétrable grâce à de nombreux widgets. « La présentation de l’écran tactile évolue vers plus de qualité et de richesse graphique, notamment en ce qui concerne la cartographie de la navigation connectée 3D qui s’affiche désormais en 16/9e. L’interface devient plus fluide et plus rapide », promet Citroën.

La compacte C4 en profite également pour embarquer une fonction de reconnaissance vocale activée par la commande « Hello Citroën » tandis qu'en matière de connectivité, les technologies de réplication d’écran smartphone Apple CarPlay et Android Auto sont désormais disponibles sans fil.

Proposé en option à 650 euros sur la finition Feel Pack, ce système est livré de série dès le niveau Shine. À noter que cet équipement pourra désormais évoluer plus régulièrement et facilement grâce aux mises à jour « over-the-air » du véhicule.

Moins de puissance pour la C5 X ë-Hybrid

Commercialisée avec des motorisations essence PureTech ou avec le bloc hybride rechargeable de 225 chevaux, la Citroën C5 X enrichit sa gamme d’une nouvelle offre. La routière aux chevrons est désormais proposée avec la motorisation hybride rechargeable 180 ch, déjà connue sur le SUV compact C5 Aircross.

Pour mémoire, il s’agit de l’association d’un bloc 1.6 l essence PureTech de 150 ch et d’un moteur électrique de 81 kW. Couplé à une batterie lithium-ion de 12,4 kWh, l’ensemble est capable de fonctionner en 100 % électrique sur 62 kilomètres. Côté émissions de CO2, le véhicule est homologué à partir de 27 g/km.

Comme la version ë-Hybrid 225 ch, la Citroën C5 X ë-Hybrid 180 ch est équipée de la suspension pilotée Active Citroën Advanced Comfort. L'ensemble de la gamme Citroën C5 X reçoit également de nouvelles technologies permettant de s’approcher d’une conduite autonome de niveau 2 avec le système Highway Driver Assist 2.0 (changement de voie semi-automatique, préconisation anticipée de la vitesse, volant avec capteur de préhension).