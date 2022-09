Citroën dévoile son nouveau logo et sa nouvelle identité de marque

En 103 ans d'existence, Citroën fait évoluer son logo pour la dixième fois. La nouvelle mouture proposée en 2022 garde évidemment les deux chevrons, adoptés par André Citroën, dont la pointe est dirigée vers le haut. Mais tous deux reprennent leur place initiale au cœur d’un cercle ovale comme ce fut le cas entre 1919 et 1984. « Alors que nous cherchions à clarifier notre orientation future, il nous a semblé logique de revenir graphiquement au premier logo d’André Citroën qui représentait la promesse authentique d’une mobilité abordable et innovante pour tous », explique Alexandre Revert, designer en chef chez Citroën.

Un nouveau chapitre

Le logo s'accompagne d'un changement de nomenclature pour le nom de la marque, ainsi qu'un retour au bleu Monte Carlo. En somme, ce nouveau logo se veut plus « moderne, graphique et adapté aux nouveaux supports digitaux », afin de marquer d’un fer rouge le passage à l’ère de la mobilité électrique. La thématique du déplacement est d’ailleurs mise en avant dans le nouveau slogan « Nothing moves us like Citroën » (littéralement : Rien ne nous transporte comme Citroën) qui remplace l'ancienne formule : « Inspired by you ».

« Notre nouvelle identité symbolise le progrès : en transportant nos clients à la fois physiquement dans des véhicules avant-gardistes mais aussi sur un registre émotionnel en veillant à ce que l’ensemble de leur expérience – notamment la transition vers l’électrique – soit plus accessible, plus confortable et plus agréable », commente Vincent Cobée, directeur général de Citroën.

Une visibilité progressive

Cette nouvelle identité sera dévoilée pour la première fois sur un concept-car électrique familial présenté fin septembre, avant d’être progressivement déclinée sur les futurs véhicules de série conçus à partir de la mi-2023. De plus, le nouveau logo remplacera progressivement son prédécesseur sur tous les supports de communication physiques et digitaux, mais aussi sur toutes les façades des concessions du réseau. Citroën est présent dans 101 pays et dispose d’un réseau de 6 200 points de vente et de services dans le monde.