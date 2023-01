Citroën France change de patron

Alors que la marque aux chevrons a terminé l'année 2022 en forte baisse (- 19 %), Citroën annonce la nomination, à compter du 1er février 2023, de Sébastien Caron en tant que directeur. Il succède à Jérôme Gautier qui prend « la responsabilité d’un projet de commercialisation innovant, à la même date ».

Rappelons que l'an passé, 184 998 véhicules particuliers et utilitaires légers Citroën ont été immatriculés sur le territoire (contre 228 483 en 2021), faisant ainsi chuter la part de marché de la marque sous la barre des 10 %.

Une carrière entièrement dédiée au groupe automobile français

Sébastien Caron entre dans le groupe automobile français en 2003. Il débute sa carrière au sein du Retail dans le commerce VN/VO après des études en école supérieure de commerce à Toulouse. De 2005 à 2016, il occupe successivement plusieurs fonctions dans la distribution, la logistique et le commerce, au service de la marque aux chevrons en France. De 2016 à 2018, il acquiert une expérience internationale en tant que area operations manager pour la Belgique et les Pays-Bas, en plus de la France pour Peugeot cette fois. En 2018, il prend le poste de directeur régional Grand-Ouest pour la marque au lion en France. En juin 2021, il est nommé managing director spare parts France pour Stellantis &You Sales and Services (11 hubs de pièces de rechange Distrigo), puis prend la responsabilité de l’ensemble du périmètre Stellantis & You avec 35 hubs répartis dans 9 pays, en charge de la performance et de la transformation de l’activité.

En tant que directeur Citroën France, Sébastien Caron sera rattaché à Guillaume Couzy, country manager de Stellantis pour la France.