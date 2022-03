Citroën hybride la flotte de l’équipe AG2R

La marque aux chevrons va fournir à l’équipe cycliste AG2R, dont elle est co-sponsor, une flotte de véhicules renouvelée dont neuf C5 Aircross PHEV, sept Spacetourer et surtout dix C5X hybrides rechargeables.

Comptant parmi les partenaires en titre de l’équipe française de cyclisme professionnel AG2R, le constructeur du groupe Stellantis s’est engagé à fournir un parc automobile – qui sert à suivre les cyclistes lors de leurs sorties sur routes – en adéquation avec les attentes environnementales actuelles. Ainsi, Citroën mettra à disposition des coureurs AG2R une petite dizaine de C5 Aircross hybrides rechargeables, sept Spacetourer et, à partir du mois de mai 2022, dix C5X hybrides rechargeables, modèle phare de la gamme aux chevrons.

Robuste et respectueuse

L’intégration de voitures PHEV dans la flotte AG2R n’a rien d’anodin. Visant à appuyer l’approche de Citroën en matière de transition énergétique et de mobilité durable, celles-ci doivent aussi tenir la route en termes de kilométrages comme de transport de fournitures (bouteilles d’eau, vélos, casques, pièces de rechange, roues, outils de maintenance, etc.) lors des courses et des entraînements sur tous types de terrains. Le coffre de la C5X, par exemple, présente une capacité maximale de 545 litres, qui peut atteindre les 1 640 litres lorsque les sièges arrière sont rabattus.

>> À LIRE AUSSI : Citroën C5X : la familiale à la croisée des mondes

Avec la technologie PHEV du C5X, dotée d’une batterie de 12,4 kWh pour une autonomie électrique de 55 kilomètres selon la norme WLTP, les parcours sont à la fois assurés sur la longueur et faibles en émissions de CO2. Alors que les directeurs sportifs passent en moyenne 4 à 6 heures par jour au volant, la C5X intègre la suspension et les nouveaux sièges Citroën Advanced Comfort pour un confort de conduite adaptée aux gros rouleurs. Ces derniers se trouvent d’ailleurs épaulés par des technologies d’aide à la conduite avancées comme le système de surveillance des angles morts, le frein de sécurité actif ou l’affichage tête haute.