Citroën intègre les pièces d'occasion B-Parts à son offre

La marque aux chevrons poursuit sa démarche éco-responsable, notamment chère à l'ensemble du groupe Stellantis qui, au sein du plan Dare Forward 2030, a créé une division Economie Circulaire. L'offre Citroën B-Parts est intégrée au programme Citroën Citizen Services qui propose un panel de services dédiés à une mobilité responsable. L'offre de pièces d'occasion comprend plus de 200 000 références en stock sur sept familles de produits (carrosserie, l'éclairage, les pièces électriques et électroniques, l'intérieur, le moteur, la transmission et la suspension) issues du catalogue de pièces de B-Parts. La recherche de pièces s’effectue par immatriculation ou référence de la pièce d’origine. Une sélection par modèle du véhicule est également possible et permet d’afficher l’intégralité des pièces d’occasion disponibles sur toutes les familles de produits du catalogue avec des délais de livraison compris entre un et quatre jours et des retours possibles sous un délai de 14 jours. De plus, un système d'alerte permet au client d'être averti lorsqu'un produit manquant est de retour en stock. Les prix affichés intègrent la TVA ainsi que les frais de livraison.

Enfin, un service client est disponible du lundi au vendredi par e-mail, téléphone ou chat pour accompagner l’automobiliste dans sa commande. L'offre de pièces peut également être commandée par le réseau de réparateurs Citroën via un accès dédié dans Service Box, Citroën B-Parts est accessible depuis le début du mois de septembre sur le site de la marque en France mais aussi en Allemagne, Espagne, Italie, Portugal, Pays Bas, Belgique, Irlande, Autriche, Finlande, Danemark, Lituanie, Norvège, Suède et Suisse. Comme le propose le site de vente en ligne portugais depuis le mois de mai, l’offre de pièces d’occasion Citroën est garantie 12 mois.