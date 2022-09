Citroën intègre My Ami Play à bord de son quadricycle électrique

My Ami Play est disponible sur certaines déclinaisons de la gamme à l'instar de My Ami (Orange, Blue et Grey), My Ami Pop et de la récente My Ami Tonic. Les conducteurs intéressés peuvent se renseigner auprès de mister-auto.com et du réseau Citroën pour ajouter cette fonctionnalité.

Via l’application My Citroën, la marque propose un service d’info-divertissement pour les propriétaires de la gamme électrique Ami. Une simple pression sur le bouton rond de couleur orange « Citroën Switch » placé sur le volant permet de connecter leur smartphone en Bluetooth et d’activer l’application My Citroën. La page qui s'ouvre rassemble alors les fonctions régulièrement utilisées par l'automobiliste. Ce dernier peut ainsi piloter plus facilement son smartphone soit tactilement, soit via la reconnaissance vocale. Le menu est composé de quatre rubriques : navigation (Waze, Google Maps, Apple Play etc), call (contacts et répertoire), media et radio.

Une fonctionnalité qui s'adapte à tous

Petite particularité notable, la commande « Citroën Switch » peut se positionner à gauche ou à droite du volant selon les préférences du conducteur. « Une pensée pour les gauchers parfois contrariés par les commandes traditionnellement positionnées à droite », confirme le constructeur aux chevrons.

Cette fonction est disponible depuis le 6 septembre dernier. Les véhicules en cours de fabrication seront tous équipés de cette commande. Néanmoins, seul le marché français est concerné par cette annonce à l'heure actuelle. Les conducteurs intéressés peuvent se renseigner auprès de mister-auto.com et du réseau Citroën pour ajouter cette fonctionnalité.