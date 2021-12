Citroën My Ami Buggy Concept : taillée pour les loisirs

Le quadricycle électrique de la marque aux chevrons est un véritable caméléon. Après avoir revêtu son bleu de travail Cargo pour s’adresser aux flottes, cet engin de mobilité très apprécié des jeunes, car pouvant être conduite sans permis dès l’âge de 14 ans, se pare de nombreux attributs compatibles avec un esprit plus baroudeur et intrépide. Se renommant My Ami Buggy Concept à l’occasion de ce glissement vers le transport de loisir sans émissions polluantes, elle puise son inspiration dans l’univers des jeux de construction, se voulant à la fois ludique et fonctionnel. En témoigne l’absence de portières afin de « vivre ses déplacements en totale immersion avec l’environnement, baigné de lumière grâce à son toit panoramique », explicite Citroën.

Ne se voyant pas comme une voiture mais plutôt comme un « objet récréatif pour les week-ends », l’Ami Buggy Concept ne renie pas ce qui fait l’ADN et le succès de Ami originelle, à savoir son côté pratique autant que minimaliste. Larges roues crantées, pare-buffles, enjoliveurs, grilles de projecteurs et protections tubulaires au bas des portes musclent sa silhouette d’aventurière robuste, teintée d’un camouflage noir, kaki et jaune. La barre d’éclairage à Led, positionnée sur l’avant du toit, contribue à une ambiance « feu de camp », selon les termes de la marque. Les portes, elles, cèdent leur place à des toiles imperméables transparentes rétractables en cas d’intempéries et dotées de fermetures à glissières, éléments de confort qui se veulent un clin d’œil malicieux à la Méhari. Ainsi, « bien qu’étant une expression libre, les designers ont veillé au réalisme et à l’efficacité du concept », fait valoir Citroën.

Mais parce qu’aujourd’hui le camping n’est plus synonyme d’austérité, My Ami Buggy Concept dispose dans son habitacle de tous les accessoires nécessaires à un road-trip moderne. Comportant toujours deux places, elle embarque de nouveaux coussins de sièges Advanced Comfort dont la mousse à mémoire de forme passe d’une épaisseur de 35 mm sur Ami à 70 mm. Les rangements astucieux deviennent nomades, pouvant être transportés à l’extérieur lors d’un pique-nique, par exemple. Une galerie en métal doré mat, fixée au-dessus des bacs, peut accueillir une ligne de bagagerie spécifique qui a été créée pour le quadricycle dont un sac matelot et un sac banane.

Ce dernier vient d’ailleurs se coller sur un aimant au cœur du volant spécialement creusé pour l’intégrer, même s’il peut aussi se porter à la ceinture grâce à son passant. Quant au câble de recharge, il vient se fixer dans le cadre de porte passager grâce à un élément en forme de poignée qui facilite la prise en main et la manipulation. Enfin, les mécanismes de fixation de nombreux accessoires ont été développés pour être détachables et repositionnables à différents endroits de l’habitacle, à la manière d’un jeu d’assemblage. C’est notamment le cas du support permettant de fixer une caméra ou un appareil photo. « Étude de style, que l’on souhaiterait mettre sur sa liste au Père Noël, My Ami Buggy Concept illustre un des nombreux visages que pourrait prendre Ami, l’objet de mobilité atypique prêt à explorer de nouveaux territoires », résume Citroën.