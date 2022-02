Citroën ouvre les commandes de son SUV C5 Aircross restylé

Tout juste restylé, le SUV compact de Citroën est d'ores et déjà disponible dans le réseau. Il peut être commandé en thermique (essence ou diesel) comme en hybride rechargeable à des tarifs compris entre 27 450 et 46 450 euros.

Le Citroën C5 Aircross restylé entre au tarif. Quelques semaines après avoir présenté les évolutions esthétiques de son SUV, la marque aux chevrons vient d'ouvrir le carnet de commande du modèle. Commercialisé en thermique comme en hybride rechargeable, le SUV compact offre donc le choix entre des mécaniques essence avec le trois-cylindres 1.2 l PureTech 130 chevaux (associé une boîte manuelle à 6 rapports ou à l'automatique EAT8), Diesel avec le quatre-cylindres 1.5 l BlueHDi 130 chevaux (là encore en BVM6 ou EAT8) et PHEV 225 avec le quatre-cylindres 1.6 l PureTech 180 ch couplé à un bloc électrique de 80 kW (110 ch) et à une batterie lithium-ion de 13 kWh autorisant jusqu'à 55 km d'autonomie en 100 % électrique.

Disparition de la finition Business

Au nombre de six, les finitions Live (non disponible en hybride rechargeable), Feel, Feel Pack, C-Series, Shine et Shine Pack offrent un équipement généreux.

Le nouveau Citroën C5 Aircross est proposé de série avec les suspensions à butées hydrauliques progressives, trois sièges arrières indépendants et modulables, l'aide au stationnement arrière, le siège conducteur avec réglages lombaires, l'alerte de franchissement involontaire de ligne et le freinage d'urgence. Le combiné d'instrumentation numérique personnalisable de 12,3 pouces est disponible dès le deuxième niveau de finition mais pour profiter du nouvel écran tactile multimédia de 10 pouces il faudra encore monter en gamme. En PHEV, la dotation de série est automatiquement complétée par le câble de recharge Mode 2, le chargeur embarqué 3,7 kW monophasé et le rétroviseur intérieur électrochrome Hybrid avec LED "ZEV Mode".

Apparition d'un Pack Business

À noter que les clients professionnels n'ont plus droit à une finition Business mais à des packs d'équipements spécifiques pouvant compléter les niveaux de finitions cités plus haut. Ainsi, sur les versions thermiques, le Pack Business « est constitué de l'aide au stationnement avant, de la caméra de recul, de l'écran multimédia tactile de 10 pouces, du "Pack Safety" (freinage automatique d'urgence et système de surveillance d'angles morts) et du rétroviseur intérieur électrochrome », précise le constructeur français. Le Pack Business disponible en hybride rechargeable rajoute à cela des vitres avant feuilletées acoustiques.

Citroën C5 Aircross FL : la gamme, les prix Finition / Motorisation 1.2 l PureTech 130 ch * 1.5 l BlueHDi 130 ch * 1.6 l Hybrid (PHEV) 225 ch Live 27 450 € 29 800 € / Feel 29 950 € 32 300 € 40 950 € Feel Pack 31 600 € 33 950 € 43 250 € C-Series 32 100 € 34 450 € 43 400 € Shine 35 550 € (EAT8) 35 900 € (EAT8) 45 000 € Shine Pack 37 000 € (EAT8) 39 400 € (EAT8) 46 450 €

* Boîte automatique EAT8 : + 2 000 € sur PureTech, + 2 050 € sur BlueHDi