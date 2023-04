Citroën positionne sa C4 électrique à partir de 199 euros par mois

Citroën vient de lancer une offre commerciale agressive en ce début du mois d’avril, avec une baisse du prix d’attaque de sa C4 électrique. Dans sa finition Live, la ë-C4 débute donc à 34 990 euros, soit 29 990 euros une fois les aides gouvernementales déduites. En location avec option d’achat (LOA), le modèle est disponible à partir de 199 euros par mois. Dans les deux cas, la borne de recharge à domicile est offerte et pour les signataires de LOA, la marque ajoute l’extension de garantie et l’assistance. Cette dernière formule est valable sur 48 mois et 40 000 km, avec un premier apport de 9 500 euros, composé du bonus de 5 000 euros, du bonus complémentaire de 2 000 euros pour les personnes éligibles (revenu fiscal de référence inférieur ou égal à 14 089 euros) et de la prime à la conversion de 2 500 euros. La mensualité dépasse ainsi les 200 euros par mois pour les clients non éligibles au bonus complémentaire. Au contraire, le tarif au comptant de 29 990 euros s’adresse à ces acheteurs. Il tombe donc à 27 990 euros pour les acquéreurs aux revenus les plus modestes. Cependant, ces derniers ne constituent pas la majorité des clients au comptant.

Citroën en reconquête

Cette baisse de tarif agressive vise à faire progresser la marque sur le marché français. En perte de vitesse et de part de marché, Citroën doit remonter la pente. Stellantis a fait évoluer les équipes de la marque pour repositionner la firme aux chevrons à une place plus digne de son rang. Troisième sur le segment C électrique, la ë-C4 devrait voir ses ventes grimper grâce à cette offre attractive. Pour mémoire, la ë-C4 dispose d’une batterie de 50 kWh qui lui offre une autonomie de 357 km (WLTP). Son moteur électrique développe 100 kW (136 chevaux) pour 260 Nm de couple. Ce premier niveau de finition comprend plusieurs équipements indispensables, à l’image de la climatisation et de plusieurs assistances à la conduite regroupées dans le Pack Safety. Depuis le mois de janvier, la ë-C4 s’est écoulée à 801 exemplaires sur le marché français, selon les données de AAA Data. Cette baisse de tarif devrait permettre au modèle de séduire un plus grand nombre de clients particuliers.