Citroën développe la ëC3 pour l'Inde

La ëC3 ne sera pas commercialisée sur le sol européen qui est réservé à la C3 électrique, mais uniquement en Inde et sur les territoires émergents comme les pays d'Amérique du Sud.

Citroën a dévoilé la ëC3 à ne pas confondre avec la C3 électrique. Car si le modèle ressemble à la C3 et sera aussi animé par une propulsion électrique, il est exclusivement destiné au marché indien ainsi qu’aux pays émergents tels que le Brésil et l’Argentine. « Ce modèle va nous permettre de passer de 1,5 à 3 % de part de marché au Brésil et de 3 à 7 % en Argentine », confiait d’ailleurs Vincent Cobée, CEO de la marque aux chevrons, lors d’un entretien.

Premier modèle électrique du groupe à voir le jour sur ce territoire

Stellantis est déjà présent en Inde avec les marques Jeep (Wrangler, Compass, Meridian et Grand Cherokee) et Citroën (C5 Aircross). La ëC3 est donc le premier modèle électrique du groupe à voir le jour sur ce territoire. Un territoire au potentiel de croissance notable pour de nombreux constructeurs. Cette stratégie commerciale concernant les véhicules électriques s’explique en raison de leurs coûts de production trop élevés en Europe et donc trop onéreux pour les clients indiens. « Jusqu'à présent, l'Europe est incapable de fabriquer des véhicules électriques abordables, admettait Carlos Tavares, directeur général de Stellantis. La grande opportunité pour l'Inde serait donc de pouvoir vendre des voitures compactes électriques à un prix abordable, en préservant la rentabilité ».

Si d’extérieur, le jeu des sept erreurs est difficile, tant l’offre indienne et l’offre européenne se ressemblent, côté technique la liste des différences s’allonge. Le SUV made in india, plus low-cost, reposera sur une version spécifique de la plateforme modulaire CMP de Stellantis. Équipé d’un moteur électrique de 57 chevaux combiné à une batterie de 29,2 kWh, le véhicule devrait atteindre les 320 kilomètres d’autonomie selon le cycle d’homologation en vigueur en Inde.