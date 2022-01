Citroën rebondit au niveau mondial en 2021

Citroën poursuit sa phase de redressement. Les résultats commerciaux de l’année 2021 marquent ce rebond, avec une progression globale de 7 % par rapport à 2020. La firme a immatriculé 796 868 véhicules, dont 624 140 en Europe. Une orientation encore très marquée, même si l’avenir de la marque se situe sans doute sur des marchés plus exotiques. La France reste logiquement le premier marché de Citroën, avec 228 469 véhicules, soit une hausse de 2,2 % par rapport à 2020. La hausse sur les 29 marchés européens se limite cependant à 1,2 %. La plus forte progression s’élève à 9 % et se situe au Royaume-Uni, pour un volume global de 55 509 immatriculations.

Nouveau départ

La réorganisation internationale de la marque commence à porter ses fruits, même si les volumes réalisés dans certaines régions du monde restent modestes par rapport à la dimension de ces marchés. Ainsi, au Moyen-Orient et en Afrique, Citroën a écoulé 61 695 véhicules, soit une amélioration de 11,7 %. Dans cette zone, la Turquie est le premier marché, avec une hausse de 5 % et un volume de 28 771 unités. Israël arrive au deuxième rang, avec 7 572 exemplaires, dont 43 % de Berlingo (VP et VUL). Enfin, l’Egypte progresse de 18 %, pour arriver à 6 340 véhicules, dont 47 % de C5 Aircross. En Amérique du Sud, la firme atteint 48 615 immatriculations, en hausse de 39 %. La marque repart en avant au Brésil après une réorganisation totale. Citroën a réalisé 23 356 immatriculations, soit une augmentation de 73 %. Une croissance essentiellement due à C4 Cactus (19 550 unités). Cette tendance devrait se confirmer en 2022 avec le lancement en Argentine, au Brésil et au Chili de la nouvelle C3 réservée aux marchés internationaux.

Cap vers l’Inde

Sur le marché chinois, la marque aux chevrons reprend sa marche en avant, avec une hausse de 101,7 % et un volume de 41 391 unités. Sur ce nombre, 12 000 livraisons sont dues à la nouvelle C5 X, qui s’impose comme la meilleure vente en Chine. Dans la région Inde et Asie-Pacifique, Citroën a écoulé 8 665 véhicules, dont 5 809 au Japon. En Inde, la marque a fait ses débuts en introduisant C5 Aircross et fonde de gros espoirs dans la nouvelle C3 internationale. Conçue pour ce marché et lancée en 2022, cette voiture doit séduire la classe moyenne indienne et installer Citroën parmi les acteurs de référence. Une mission capitale pour la marque aux chevrons.