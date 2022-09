Citroën recharge Ami sur les lampadaires londoniens avec Ubitricity

Citroën et Ubitricity, membre du groupe Shell, ont signé un accord de coopération pour rendre l’e-mobilité plus accessible aux conducteurs dans les villes européennes ainsi qu'à Londres. Cette collaboration a pour but d’encourager les conducteurs à passer aux véhicules électriques (VE) et d’aider les municipalités à rendre possible les recharges électriques dans les rues.

Ce partenariat prend vie à Londres, au Royaume-Uni, et coïncide avec le lancement de Citroën Ami en ce mois de septembre. Les nouveaux acquéreurs du bolide électrique bénéficieront de recharges gratuites pendant 3 mois sur le réseau d’Ubitricity, qui compte plus de 5 500 chargeurs sur lampadaires dans Londres et ses alentours, mais également à travers tout le pays. L’utilisation de l’infrastructure existante dans les rues, comme les lampadaires, permet aux conducteurs qui ne disposent pas d’une allée privée ou d’un garage pour installer une wallbox, d’envisager tout de même l'acquisition d'un VE.

Pour bénéficier de leur recharge gratuite, les conducteurs d’Ami pourront activer leur remise avec un code individuel dans l’application Shell Recharge. « Les visions de Citroën Ami et des points de recharge sur lampadaire d’Ubitricity s’accordent parfaitement : elles sont minimalistes, peu encombrantes et simples, avec une faible empreinte, respectueuses des ressources et abordables pour tous », explique Daniel Kunkel, directeur général d’Ubitricity. Avec le déploiement de la gamme Ami et l’engouement suscité en faveur du quadricycle, la marque aux chevrons et Ubitricity ont prévu d’étendre leur collaboration en Europe.