Citroën remanie en profondeur son SUV C5 Aircross

Voilà la surprise Citroën de début d'année révélée. Présenté à l'été 2018, puis commercialisé à la fin de cette même année, le Citroën C5 Aircross vient donc de fêter ses trois ans de présence dans la gamme. Si les ventes semblent au beau fixe (260 000 unités déjà écoulées) grâce à un catalogue régulièrement modifié et enrichi en motorisations - avec notamment l'intégration d'une déclinaison hybride rechargeable fiscalement intéressante pour les entreprises - le constructeur français a tout de même jugé bon de revoir profondément le style de son grand SUV. Ainsi, le C5 Aircross est désormais en accord avec les dernières nouveautés lancées ces derniers mois (la berline C4, le SUV citadin C3 Aircross restylé) ou à venir (la routière C5 X).

« C5 Aircross, reconnu comme le SUV le plus confortable et le plus modulable de sa catégorie se pare aujourd’hui d’un nouveau style pour affirmer une personnalité plus statutaire, moderne et dynamique. Il gagne en maturité et offre davantage de caractère grâce à un style extérieur plus structuré », commente Pierre-Yves Couineau, chef de projet pour ce véhicule.

Face avant remaniée

Ainsi, toute la proue du SUV Citroën évolue. Terminé les blocs optiques à deux étages séparés par la signature lumineuse entourée dans un bandeau chromé partant des chevrons. Place à un nouveau logo, plus affirmé, donnant naissance à une ligne de chromes en pointillés se terminant par des segments de LEDS en forme de "V" à l’intérieur des optiques.

La calandre, quant à elle, s’élargit visiblement avec une plus grande entrée d’air permettant « d’améliorer l’aérodynamique et faire paraître le véhicule plus large et plus imposant sur la route », selon la marque.

Planche de bord réagencée

À l’arrière, le véhicule troque ses feux rectangulaires pour un nouveau motif horizontal et affiné. Bien entendu, de nouveaux éléments de personnalisation apparaissent : motifs de jantes revus, coloris ajoutés au nuancier, inserts chromés ou noir laqués, etc.

Au sein de l’habitacle, Citroën a décidé de modifier intégralement la présentation intérieure. L’ensemble formé par le bloc d’instrumentation numérique (12,3 pouces) et le volant n’évolue pas. En revanche, la console centrale est désormais coiffée d’un nouvel écran tactile de 10 pouces reposant une ligne d’aérateurs. Comme sur les C4 et C5 X. Précédemment, le système d’infodivertissement était intégré au centre de la planche de bord et encadré par les aérateurs.

Modularité préservée

Autre modification nettement visible, la disparition du sélecteur de vitesse sur les versions hybrides rechargeables ou équipées de la boîte automatique EAT8 remplacé par un discret commutateur en métal brossé (« e-toggle ») identique à celui équipant les dernières productions Stellantis (DS4, Peugeot 308, …). Ce qui permet de dégager a proximité un espace de rangement plus volumineux.

Côté selleries, de minimes ajouts ont été apportés. À l’arrière, le SUV conserve sa philosophie de monospace avec ses trois sièges indépendants et coulissants. Les volumes de coffre annoncés sont toujours de 580 à 720 litres pour les versions thermiques et de 460 à 600 litres en PHEV. Citroën devrait très prochainement préciser la structure de gamme retenue pour ce C5 Aircross restylé ainsi que les nouveaux tarifs du véhicule.