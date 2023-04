Citroën repasse la barre des 10 % de part de marché en mars

Citroën vient d’enregistrer un mois de mars contrasté sur le marché français. La marque a augmenté ses livraisons de véhicules particuliers de 18,8 %, pour atteindre 16 444 unités. Dans le même temps, ses immatriculations en utilitaires légers ont chuté de 25,5 %, avec 5 341 exemplaires. Pour mémoire, le marché dans son ensemble a augmenté de 3,8 % pour les utilitaires et de 24,2 % pour les voitures particulières. Citroën a donc encore du mal à sortir la tête de l’eau, même si au cumul des deux marchés, la firme récupère une part de marché globale de 10 % sur le mois. Depuis le début de l’année, la marque aux chevrons a livré 45 867 véhicules, soit une baisse de 16,5 % par rapport au premier trimestre 2022. Son taux de pénétration reste toujours à 9 %.

C3 et C5 Aircross augmentent en flottes

Citroën n’a pas placé un seul de ses modèles parmi les dix premiers du marché auprès des clients particuliers. Sur les trois premiers mois de l’année, la C3 reste cependant à la 4ème place globale, avec 14 532 exemplaires. Le modèle s’est bien défendu sur le marché des entreprises, avec une deuxième place en mars, avec 5 848 unités, soit une hausse de 18 % par rapport à mars 2022. Ces volumes sont les bienvenus mais ils ne figurent sans doute pas parmi les plus rémunérateurs pour le constructeur comme pour son réseau. Auprès des flottes, le SUV C5 Aircross figure au 7ème rang au mois de mars, avec 1 891 livraisons, soit une amélioration de 301,5 % (471 unités en mars 2022). La marque profite des meilleurs résultats de son C5 Aircross rajeuni auprès des professionnels mais aussi des particuliers, puisque le modèle a pris la tête des hybrides rechargeables sur le segment C-SUV depuis le début de l’année. Il figure au 16ème rang du marché global sur les trois premiers mois, avec 6 655 unités. Citroën met également en avant la première place de sa C5 X sur le segment D (berlines et breaks), avec 50 % des ventes en motorisation hybride rechargeable. Cependant, ce segment ne brille pas par son dynamisme. Depuis le début de l’année, la C5 X s’est écoulée à 932 exemplaires. Sur le marché des quadricycles légers électriques, Citroën Ami conserve toujours le premier rang, avec des commandes en hausse de 8 % sur le premier trimestre. Cependant, Citroën ne se satisfait pas de ces résultats très moyens. La marque veut revenir à un niveau supérieur et vient notamment d’abaisser le prix d’attaque de sa berline C4 électrique. Disponible à partir de 199 euros par mois en LOA, la ë-C4 doit permettre à la firme de reconquérir plus durablement sa part de marché, en attendant l’arrivée de la nouvelle C3.