Citroën sauvé par la C3 en août

Citroën présente des résultats stables au mois d’août, avec 12 104 véhicules vendus. Un bilan qui regroupe une hausse de 7,3 % de l’activité VP et une chute de 20,4 % de l’activité VU. La marque a immatriculé 9 568 voitures particulières et 2 536 véhicules utilitaires. Au-delà de ces données globales, les ventes reposent essentiellement sur la C3, qui a représenté 5 450 unités. La deuxième meilleure vente de Citroën le mois dernier a été la C4, avec 1 400 exemplaires. Le C5 Aircross est péniblement arrivé à 1 050 immatriculations, juste devant le C3 Aircross (1 010 unités).

Des SUV à la peine

Sur un marché favorable aux SUV des segments B et C, Citroën ne parvient pas à séduire avec ses C3 Aircross et C5 Aircross. Les résultats de ces deux modèles restent décalés par rapport aux scores des leaders du marché. Cependant, le SUV de segment C afficherait un « très bon niveau de commandes » selon Jérôme Gautier, directeur de Citroën France. Selon le dirigeant, « l’excellent accueil de la grande routière C5 X » ainsi que « le succès de notre gamme de VUL augurent une belle fin d’année ». Pour le moment, les immatriculations de C5 X ne représentent que 166 unités en août et 1 483 depuis son lancement. De leur côté, les utilitaires chutent tous en volumes au mois d’août comme sur les huit premiers mois de l’année. Seule la part de marché de la marque augmente, dans un contexte de marché encore moins bien orienté.