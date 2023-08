Citroën sur les pas de Dacia en recentrant sa gamme autour du "juste nécessaire"

Citroën réduit sa gamme à trois niveaux de finition et se concentre sur les équipements les plus attendus par les clients. La marque profite de cette gamme resserrée pour tester un système de tarifs fixes sur plusieurs marchés européens, basé sur la notion encore floue de « prix juste ». Une stratégie qui a fait la réussite de Dacia depuis plusieurs années.

Citroën opère un repositionnement stratégique. Quelques mois après la recomposition de son staff, la marque déploie une nouvelle stratégie marketing et commerciale. Dès le 1er septembre, la gamme de la firme aux chevrons passe de cinq à trois niveaux de finition pour l’ensemble de ses modèles. Une réduction sensée apporter « plus de lisibilité et de simplicité », tout en correspondant « aux nouveaux modes de consommation » selon le constructeur. Chaque voiture est dorénavant disponible en version You, Plus et Max. Des packs d’options sont disponibles pour compléter cette offre, avec un maximum de 5 packs par modèle. Cette « redéfinition significative », comme la qualifie elle-même la marque, s’accompagne d’une nouvelle politique de « prix juste ». Lancée dans plusieurs pays d’Europe (Allemagne, Autriche, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni), cette nouvelle tarification doit limiter les remises au profit de prix similaires sur internet et dans les concessions. La simplification de la gamme doit engendrer « des tarifs compétitifs et des délais de livraison améliorés » selon Citroën. En d’autres termes, les prix devraient baisser dans le cadre de ce nouveau positionnement. Une évolution qui évoque largement la stratégie gagnante mise en place par Dacia depuis plusieurs années.

"L'essentiel" de Dacia est le "juste nécessaire" de Citroën

Les trois niveaux de finition définis par Citroën doivent clarifier la gamme et faciliter le choix des clients en fonction de leurs attentes et de leur budget. Les packs d’options ont été constitués par thèmes, pour répondre aux attentes des acheteurs en fonction de leurs goûts ou de leur positionnement géographique par exemple. Cependant, au-delà de cette simplification, Citroën s’engage dans une stratégie proche de celle de Dacia, basée sur « l’essentiel ». Le constructeur dit s’être basé sur les attentes des clients remontées par le réseau et sur les avis déposés directement sur le portail Citroën Advisor. La réduction de la gamme doit également faciliter les ventes sur internet, même si la marque « continue à compter sur un solide réseau commercial qui entreprend des changements majeurs pour répondre aux besoins des clients ». Les distributeurs apprécieront cet hommage. A l’image de Dacia, le « juste nécessaire » défini par Citroën rassemble les équipements les plus attendus par les clients. De quoi économiser au niveau industriel, logistique, marketing et commercial. Un passage obligé pour tirer les prix vers le bas, tout en maintenant des marges correctes, au moins pour le constructeur.