City-Drop optimise la restitution de ses VUL en intégrant Tchek Inspect

Les clients City-Drop peuvent désormais utiliser l'outil d'inspection de Tchek après la location de leur véhicule utilitaire. Alors que jusqu'ici le contrôle de l’état des véhicules lors de la restitution était encore effectué manuellement sur des photos transmises par le client et vérifiées par un opérateur, l'expérience utilisateur est aujourd'hui optimisée grâce à l'intelligence artificielle Alto AI. La solution Tchek Inspect permet d’inspecter et d'analyser les éventuels dommages du véhicule lors de sa restitution de manière simple, rapide et sécurisée améliorant ainsi la transparence et la confiance entre les clients et la société de location. "L'intégration de cet outil dans notre application va nous permettre d'enrichir notre offre et ainsi continuer notre développement au niveau Européen dans les meilleures conditions mais aussi d'apporter le maximum de sérénité à nos utilisateurs, explique Christophe Gerbeaud, DG et co-fondateur de City-Drop. Nous sommes donc très heureux et fiers de cette collaboration avec une société française qui partage les mêmes valeurs que les nôtres."

Rappelons que depuis 2015, City-Drop propose à ses clients de rouler en VUL pour moins cher (à partir d'un euro). Ou plutôt à un tarif préférentiel par rapport à une location classique effectuée auprès des loueurs dits « traditionnels ». Une prouesse rendue possible grâce à l’absence d’agences physiques et à un parcours clients entièrement digitalisé, Aujourd’hui, l'entreprise affiche plus de 1 500 locations par mois pour une flotte de 300 véhicules et 50 000 clients enregistrés. Suite à la levée de fonds de 3 millions d’euros en octobre dernier, elle ambitionne une expansion européenne pour cette année ainsi qu’un renforcement de son parc automobile, en intégrant 25 % d'utilitaires électriques.